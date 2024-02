Něco při starém, něco nového… Pardubický Dostihový spolek pro letošní sezonu naplánoval deset mítinků. Stejně jako v loňském roce začne dostihový program v polovině dubna. Ve struktuře dostihových dnů je několik novinek, jako celý koňský víkend při zářijové kvalifikaci. Nicméně nejzásadnější změnou pro samotný dostihový provoz je snížení sazeb zápisného a startovného.

Velká pardubická je také velkou přehlídkou klobouků. | Video: Deník/Zdeněk Zamastil

Změna se týká dostihů nižších kategorií. Výše zápisného a startovného se ze čtyř procent z celkové dotace dostihu snižuje na tři. Realizačním týmům tím mírně klesnou náklady na účast v dostizích. U dostihů vyšších kategorií se nic nemění, u nich je totiž sazba startovného dlouhodobě nižší.

„Z rozhodnutí Rady Jockey Clubu a s ohledem na navýšení finanční podpory dostihového sportu z resortu Ministerstva zemědělství se oproti loňskému roku zvýšily dotace. Jinými slovy výhry v dostizích. To je dobrá zpráva. Chtěli jsme ale přidat ještě jednu potěšitelnou a podpořit zejména menší dostihové stáje. Proto jsme přistoupili ke snížení startovného. Je to sice jen jedno procento, ale některým realizačním týmům to třeba pomůže,“ říká Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku a.s.

V letošní sezoně Pardubické závodiště počítá s deseti dostihovými dny. Běhat se bude od dubna do začátku listopadu ve víceméně tradičních termínech. V červnu se uskuteční druhý největší dostih po legendární Velké pardubické, a to Pohár Slavia pojišťovny. Stejně jako vloni se poběží o rovný milion korun a je jedním z kvalifikačních dostihů na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Červnový mítink bude navíc propojen s další významnou akcí, a to s gastronomickým Prima Fresh festivalem.

Nejvýraznější novinkou v termínové listině je zářijový dvoudenní mítink. Na sobotní závěrečnou kvalifikaci na 134. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou totiž naváže nedělní mítink kombinující rovinové dostihy a proutěné překážky. A zatímco sobota bude současně oslavami Evropského dne koní, neděle bude propojena s Dožínkami okresu Pardubice. Druhým dvoudenním festivalem bude 134. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou. Ta se poběží v tradiční druhou říjnovou neděli (13. října). Předcházet jí bude sobotní mítink s prestižním rovinovým dostihem pro dvouleté klisny Cena zimní královny.