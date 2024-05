Ve znamení osmičky. Ve sváteční den 8. května, který je tradičním termínem pardubického dostihového dne, se koná osm závodů. Pardubické závodiště sice zahájilo sezónu už v polovině dubna, nicméně nyní se jedná o první letošní dostihový den, jehož součástí jsou krosy. Ty tvoří pět z celkového počtu středečních dostihů. Největší pozornost poutá Cena města Pardubic jako Úvodní cross country Koroka - Memoriál MVDr. Jiřího Jandy. A na start se postaví osm dvojic.

Vítězem 133. Velké pardubické se stal Sacamiro v sedle s Janem Faltejskem. | Foto: Deník/Luboš Jeníček

O kvalitě startovního pole středečního hitu svědčí fakt, že mezi uchazeči o vavřín lze najít vítěze tří nejvýznamnějších rámcových dostihů loňské Velké pardubické. Na start Ceny města Pardubic – Úvodní cross country Koroka - Memoriálu MVDr. Jiřího Jandy (I. kat., 4500 m) se postaví osmička koní. Favoritem je přesto někdo jiný. Konkrétně šestiletý Coupstar (žokej Jan Faltejsek), který patří k vycházejícím krosovým hvězdám. Vysokému potenciálu svěřence Pavla Tůmy napovídá jeho původ, když je pravým bratrem pětinásobného Gr.1 vítěze z Francie Milorda Thomase, i dosavadní kariéra. Loni totiž dva stejně dlouhé pardubické krosy s přehledem vyhrál. Tentokrát každopádně narazí na silnější soupeře.

Také Sexy Lord totiž loni v Pardubicích nepoznal přemožitele, když své vítězné tažení zakončil suverénním úspěchem v Ceně Labe. Každopádně všechna životní vítězství získal na o 700 metrů delší distanci. Do sedla svěřence Martiny Růžičkové se premiérově vyhoupne Ondřej Velek, když jeho loňský jezdecký partner Jaroslav Myška povede svou manželkou Štěpánkou připravovaného Un Reve Dautomna. Ten je pro změnu suverénem Ceny Vltavy, nicméně v její předzkoušce ho Coupstar jasně porazil. Bez osvědčeného jezdce se musí obejít také král Poplerova memoriálu Quart De Garde, který si takto dlouhou distanci vyzkouší poprvé. V sedle svěřence Dalibora Töröka totiž Jana Faltejska střídá Martin Liška.

Vítězství někoho ze zbylého kvarteta by bylo překvapením, přestože ho rovněž tvoří koně, kteří se mohou pochlubit jedničkovými úspěchy. Vždyť Yara (ž. Odložil) loňskou sezónu zakončila vítězstvím ve Velké slušovické steeplechase, v níž třetí příčku vybojoval Averis (ž. Matuský). Loni z Itálie importovaný Bilbo d’Assault (ž. Kocman) skončil stříbrný v Ceně Vltavy, i když s výrazným mankem na Un Reve Dautomna. Turion (ž. Novák) dosud směřoval především do Wroclawi, kde v září obsadil čtvrtou příčku v polském překážkovém vrcholu, tedy ve Velké wroclawské.

Z rámcového programu poutá pozornost handicapová Cena společnosti Tipsport (III. kat.), která je rovněž krosem na 4500 metrů. Na jejím startu bude další z premiantů rámcového programu Velké pardubické, a to Fort Medoc (ž. Faltejsek), který ovládl Cenu ČASCH pro čtyřleté krosaře. Svěřenec Pavla Tůmy tím svou neporazitelnost natáhl na šest startů, ale nyní ho poprvé prověří starší soupeři. Z nich respekt zasluhuje jeho tréninkový druh a předloňský vítěz Ceny ČASCH Greek Dessert (ž. Složil), i když loňská sezóna se mu tolik nepovedla. Velkým jménem je rovněž Ivanou Porkátovou připravovaný Her Him (Neprašová), ale zatím se mu více dařilo mimo Pardubice. Loni každopádně ovládl dvě největší polské steeplechase, tedy Velkou wroclawskou a tamní díl Crystal Cupu.

Na čele sázkové nabídky Poháru BICZ holding 2024 (III. kat., 3600 m) se nachází koně, kteří nemají zkušenosti s pardubickými krosy. Premiéru pod trenérskou Helenou Vocáskovou absolvuje Clondaw Hollow (ž. Kratochvíl), který dosud startoval na britských ostrovech, kde se v posledních jedenácti startech vešel mezi pětici nejlepších. Svěřenec Josefa Váni Nordstrand (ž. Odložil) sice v Pardubicích není nováčkem, ale dosud tam startoval na rovině nebo nad lehčími skoky, když pátý skončil v loňském Zlatém poháru. Na senzační jedničkové vítězství ze slušovické jedničky se bude snažit navázat Pavlem Složilem připravovaný Edremi (ž. Kocman).

Hned na úvod programu se odběhne proutěnkářská Cena Slavia pojišťovny (III. kat., 3200 m). Jejím favoritem je ve dvou startech neporažený svěřenec Dalibora Töröka Storm Of Beaufay (ž. Foret), který se pardubickému publiku představil už v polovině dubna. Tehdy pardubickou premiéru absolvoval rovněž Lubošem Urbánkem připravovaný Kabichauliric (ž. Liška). Ten si brzy vypracoval výrazný náskok, ale zůstává otázkou, zda by své sólo dotáhl až do cíle. Dostih byl totiž kvůli zraněnému koni v kurzu dostihu zastaven.