Plochá dráha: Pardubický závodník Václav Milík jel velké finále Zlaté přilby, kde skončil čtvrtý.

72. ročník Zlaté přilby města Pardubice na svítkovském plochodrážním stadionu. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Po roční odmlce se Václav Milík znovu podíval do velkého finále Zlaté přilby města Pardubic. „V semifinálových jízdách jsme to museli dost kombinovat, protože ve čtvrtfinále jsem nebyl tak rychlý, dělali jsme dost změn. Možná až moc, protože jsem se do velkého finále dostal jen tak tak,“ popisoval pardubický jezdec po závodě.