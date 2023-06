Druhý nejbohatší závod v Česku. Ano, druhá kvalifikace na Velkou pardubickou se po milionové dotaci stala druhým nejlépe finančně ohodnoceným dostihem v České republice po "matce" všech dostihů, tedy Velké pardubické se Slavia pojišťovnou. Vítězem kvalifikace se po stylu start-cíl stal desetiletý ryzák Lodgian Whistle. Kvalifikační podmínky splnilo všech devět koní, kteří přišli do cíle. V polovině tuzemského kvalifikačního seriálu je na seznamu kvalifikovaných pro start v letošním ročníku Velké pardubické šestnáct jmen.

Vítězem druhé kvalifikace na Velkou pardubickou se stal Lodgian Whistle. | Foto: Miroslav Majer

Lehké to neměl v hlavním dostihu milionové kvalifikace pozdější vítěz Lodgian Whistle (ž. Ondřej Velek). I on zvítězil pouze o jednu koňskou délku před Sacamirem (ž. Jan Faltejsek), který přiletěl do cílové roviny a na bronzový stupínek odsunul svým typickým závěrem favorizovanou Santa Klaru (ž. Josef Bartoš). Po startu se sice dostal na chvíli na první místo Imphal s žokejem Myškou, brzy ho ale vystřídal právě Lodgian Whitsle. Za nimi cválal Player, v jehož sedle zraněného Marcela Nováka vystřídal francouzský žokej Ludovic Solignac. Na konci pole se držely obě klisny, favorizovaná Santa Klara s Bartošem a po zranění se vracející Dajuka s žokejem Markem Stromským.

Posledně jmenovaná sice měla problémy na Irské lavici, tam se ale ještě nepadalo. Za lesem však už ano. K zemi se poroučel žokej Jan Odložil ze slovenského Royala Gina. Další pád pak přišel na Hadím příkopu, kde měl pád Player. Ani na podruhé se tak ostřílenému účastníkovi Velké pardubické nepodařilo letošní kvalifikaci splnit, minule doplatil na volného koně, který ho „vytlačil“ z dráhy. V závěrečné fázi dostihu si lepšila pozici Santa Klara, daleko nebyl ani Aeneas (ž. Jan Kratochvíl). Na čele se stále držel Lodgian Whistle připravovaný trenérem Josefem Váňou starším. Už to vypadalo, že druhé místo bude patřit svěřenkyni Josefa Váni mladšího Santa Klaře, jenže pro stříbro dospurtoval do sezony vstupující Sacamiro s žokejem Janem Faltejskem. Na prvních dvou místech tak skončili koně českého chovu.

„Kdyby tady byl trenér Váňa, tak by Ondrovi Velkovi naordinoval někde se držet a pak teprve jezdit, ale my jsme si s Ondrou řekli, že nemá cenu ho držet, ať to zkusí. Když se ale přibližoval Faltejsek, trnulo mi,” přiznal Josef Chára, majitel vítězného koně, který se letos v Pardubicích ukázal už podruhé. Poprvé zvítězil na začátku května v Úvodní cross country Koroka.

Dostih nevyšel předloňskému vítězi Velké pardubické a obhájci vítězství v červnové kvalifikaci Talentovi (ž. Pavel Složil ml.), který doběhl na šesté pozici.

Vítězem první kvalifikace na Velkou pardubickou se stal Chelmsford

Ve Zlatém poháru města Pardubic se na zeleném oválu nejvíce dařilo koni, který to až doposud na zdejším hipodromu vůbec neznal. Svěřenec Josefa Váni mladšího s žokejem Josefem Bartošem v sedle na nic nečekal a rozjel se k velkému výkonu. Držet krok s ním vydržel Skins Rock. Tito dva si vypracovali třídélkový náskok. O nikom dalším v podstatě dostih nebyl. „Je to velmi dobrý kůň z Francie. Je tempový, takže jsem mu udělal dostih podle něj a někteří měli co dělat, aby jeho tempo stíhali,” řekl po doběhu žokej Josef Bartoš. Na druhém místě skončil Skins Rock. Třetí v cíli, ve Francii taktéž velmi úspěšný Enjeu D´Arthel, ztrácel v cíli pět délek. Tabuli doplnili Tcheque King (Daniel Vyhnálek) a Nordstrand (ž. Jan Kratochvíl).

Nejtěsnější doběh nabídla Cena společnosti Tipsport - Červnová cena Válečníka na 3300 metrů. O tempo se staral Angostura s žokejem Pavlem Kašným, za ním cválal favorit Lianel s Myškou. Právě tento žokej útočil v dostihu na hattrick, o nos ho však přespurtoval slovenský Mr Zuru, kterého ke skvělému finiši rozhýbal žokej Jan Odložil. Za touto dvojicí se seřadili další ze svěřenců Josefa Váni mladšího a také debutant v České republice Piton des Neiges (ž. Josef Bartoš), Mediciman (ž. Marek Stromský) a Angostura (ž. Pavel Kašný). Zbývající koně dostih nedokončili.

Jaroslavu Myškovi se dařilo hned na úvod mítinku, kdy pro stáj Zámecký vrch dovedl vítězně do cíle vlastního odchovance této stáje Yanka, v druhém dostihu pak potvrdil své kvality další kůň českého chovu Sexy Lord. Při překonávání Irské lavice z druhé strany měl sice problémy, ovšem Myška chtivého ryzáka posunul opět do čela, kde zvládl odolat náporu favoritky Westernerky i Giorgiona. Pro sedmiletého svěřence trenérky Martiny Růžičkové to bylo teprve druhé vítězství v kariéře.

Spokojený odjížděl v sobotu ze závodiště žokej a trenér v jedné osobě Martin Liška. Jeho svěřenci ukořistili v Ceně společnosti Synthesia double. Sám Liška byl v sedle vítězného Precious Rocka, záda mu kryl další kůň stáje AKRAZ bezpečnostní agentura Stormmy, kterého Liška svěřil Adamu Čmielovi.

(Kateřina Anna Nohavová)