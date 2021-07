Druhá kvalifikace měla osmičlenné startovní pole. Kromě Evžena v něm nechyběli např. loňský vítěz Velké pardubické Hegnus a také vítěz Gran Premio Merano Mazhilis nebo vítěz Zlatého poháru Mustamir.

Evžen s žokejem Jaroslavem Myškou se držel od startu na prvních pozicích. Tempo udával společně se Strettonem, v jehož sedle Marcela Nováka vystřídal Jakub Kocman. Dostih byl poznamenaný několika chybami na skocích, jedna z nich zřejmě znamenala až páté umístění Hegnuse. Toho vedl Adam Čmiel.

Stretton začal ztrácet síly v závěru a kromě Evžena jej předstihl ještě Mazhilis s žokejem Ondřejem Velkem. Čtvrtý byl Imphal, pátý Hegnus, šestý Mustamir a sedmý Gontachar. Saint Joseph dostih nedokončil, když ztratil svého jezdce na Irské lavici.

Po čtrnácté příčce v květnové kvalifikaci tak Evžen dokázal červnový díl vyhrát. „Od minule jsme udělali kus práce, zkušenosti z dalšího dostihu jdou Evženovi k duhu. Asi to byl klidnější dostih než v květnu, bylo méně koní – ale ořezávátka to nejsou. Takže toto vítězství můžeme považovat za kvalitní výkon,“ hodnotil dostih žokej Jaroslav Myška. Ten si při sobotním mítinku do svých statistik připsal čtyři vítězství, z toho tři ve spolupráci s trenérkou a manželkou Štěpánkou Myškovou a jedno pro trenéra Stanislava Popelku.

Double pak získal žokej Ondřej Velek. Ten se poprvé prosadil v dalším vrcholu dne v klasické steeplechase Zlatý pohár – Cena předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Po škrtnutí Azteka na startovní listině zůstala pouze čtyři jména, tempo udával především slovenský Star a později First Of All. V cílové rovině ale Velek rozpohyboval Dusigrosze a nakonec zvítězili o třináct délek před Starem.

(ds, tr)