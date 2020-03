V novém systému se střetlo pět týmů každý s každým. A jelikož si domácí Dubina dvakrát poradila s obhájcem trofeje OK Interiérem, tak bere po dvou letech zlato. Třetí místo získali Dřeváci.

1. kolo: OK Interiér – AC Dřeváci 4:0, Slavík a Kotajny po 2. FK Psinek – FC Sharp 1:5, L. Křemenák – Troják 5. AC Dřeváci – SK Dubina 1:2, Peřina – Křižanič, Rosůlek. OK Interiér – FK Psinek 3:1, J. Zavřel, Slavík, Kotajny – Havránek. FC Sharp – SK Dubina 2:5, Troják, Vacek – Formánek a Rosůlek po 2, Mucha. AC Dřeváci - FK Psinek 2:1, Peřina, Černý – Z. Křemenák. OK Interier – SK Dubina 1:2, Lietavec – Mucha, Rosůlek. AC Dřeváci – FC Sharp 5:0, Karela 4, Černý. FK Psinek – SK Dubina 0:2, Mucha, Formánek. OK Interiér – FC Sharp 5:1, Slavík 2, Kotajny, Lietavec, W. Zavřel – Vacek.

2. kolo: OK Interiér – AC Dřeváci 5:2, W. Zavřel 2, Slavík, Lietavec, Vávra – Karela 2. FK Psinek – FC Sharp 2:5, L. Křemenák, Havránek – Troják 3, Bednář 2. AC Dřeváci – SK Dubina 4:1, Karela 4 – Mucha. OK Interiér – FK Psinek 6:2, W. Zavřel a Kotajny po 2, Lietavec, J. Zavřel – Bydžovský, Z. Křemenák. FC Sharp – SK Dubina 1:5, Troják – Šmíd 3, Formánek, Křižanič. AC Dřeváci- FK Psinek 3:2, Peřina, Puskás, Kotraš – Z. Křemenák 2. OK Interier – SK Dubina 3:4, W. Zavřel 2, J. Zavřel – Mucha, Šmíd, Křižanič, Formánek. AC Dřeváci – FC Sharp 3:5, Kotraš 2, Černý – Troják 3, Záleský 2. FK Psinek – SK Dubina 2:7, L. Křemenák, Z. Křemenák – Formánek a Rosůlek po 2, Mucha, Šmíd. OK Interiér – FC Sharp 8:4, Kotajny 3, Slavík 2, Lietavec, W. Zavřel – Záleský 2, Šustek, Troják.

Konečné pořadí: 1. SK Dubina 21 b. (28:14), 2. OK Interiér 18 b. (35:16), 3. AC Dřeváci 12 b. (20:20), 4. FC Sharp 9 b. (23:34), 5. FK Psinek O b. (11:33).

Individuální ocenění – nejlepší hráč turnaje: Jan Rosůlek (SK Dubina). Nejlepší střelec trunaje: Pavel Troják (FC Sharp) – 14 branek.

Medailové týmy

SK DUBINA: Holéci, Mucha, Formánek, Šmíd, Křižanič, Rosůlek. OK INTERIÉR: Fiala, W. Zavřel, Slavík, J. Zavřel, Kotajný, Lietavec, Vávra. AC DŘEVÁCI: Vlasák, P. Kotraš, Černý, Karela, Vrzáň, Puskás, Peřina.