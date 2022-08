Finalisté kromě finanční odměny získají také přímý postup do play-in fáze evropského poháru EU Masters 2022 s dotací téměř 3,7 milionu korun.

Po třech letech se fanoušci League of Legends opět dočkali. Finále ligy Mastercard Hitpoint Masters se vrátilo před diváky. Ti ve Svitavách zcela vyprodali kulturní centrum Fabrika. Na místě pak sledovali neuvěřitelnou jízdu týmu eSuba. Ten se zaslouženě posadil na český trůn poté, co ve finále otočil ze stavu 1:2 a zdolal své rivaly z Entropiq poměrem 3:2. Bronz připadl týmu Dynamo Eclot, který v souboji o finále nestačil právě na vítěznou eSubu po výsledku 1:3.

„Hráče hnala dopředu famózní atmosféra. Tohle byl svitavský kotel, o kterém už dnes kolují legendy. Neuvěřitelné! Jsem rád, že i po třech letech vynucené pauzy se fanoušci League of Legends vrátili v tak velkém počtu a své favority hlasitě podporovali. Byl to opravdový esportový zážitek. Chtěl bych poděkovat divákům ve Svitavách i dalším 60 tisícům sledujících u streamu za podporu a hráčům za skvělé výkony. V neposlední řadě patří velký dík také titulárnímu partnerovi, společnosti Mastercard a hernímu vývojářovi Riot Games, díky kterým jsme mohli celou ligu zorganizovat,“ říká Ondřej Báča, zakladatel agentury Hitpoint.

Historického milníku dosáhl také hráč David „Jejky“ Jakubec. Ten získal 10. titul z Mastercard Hitpoint Masters. A je prvním hráčem, který dokázal tuto metu pokořit.

Letošní sezona oficiální české League of Legends ligy je u konce, ovšem nabídka kvalitních zápasů zdaleka nekončí. Týmy eSuba a Entropiq se jako finalisté kvalifikovaly do EU Masters 2022, kde se představí v evropské konkurenci. V ní si nejúspěšnější celky rozdají zhruba 3,7 milionu korun (150 000 eur). Zápasy budou moci diváci sledovat s českým komentářem na Twitch kanále Hitpointcz. Na něm se během podzimu dočkají diváci i turnaje Worlds 2022, oficiálního mistrovství světa v League of Legends. (mr, rh)