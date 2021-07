Kromě Východočechů se české soutěže zúčastní AK Markéta Praha, AK Slaný a Aforti Start Gniezno v Liberci. Extraliga tak letos bude mít zahraničního účastníka. „Je to tým složený z polských jezdců, doma v Polsku jezdí první ligu. Bude to oživení extraligy, svůj domácí závod pojedou v Liberci,“ řekl Petr Moravec, šéf české ploché dráhy.

Soutěž má čtyři závody, každý tým na svém stadionu uspořádá jeden. Začíná se ve středu od 18 hodin v Pardubicích. Domácí tým využije služeb Mateje Žagara, závodníka elitního seriálu Grand Prix.

„S ním samozřejmě pojedou Václav Milík a Hynek Štichauer, dalšími budou domácí mladíci Jan Jeníček a Dan Šilhán,“ uvedl Moravec. „Silní budou obhájci titulu z Prahy, kteří hodně sází na mladé jezdce v týmu. Špatnou sestavu nebude mít ani Slaný, i když mu chybí zraněný Eduard Krčmář. Připraven bude třeba Polák Grzegorz Walasek,“ doplnil.

Do hlediště s dostatečnou kapacitou mohou přijít diváci, kteří splní obvyklé podmínky (testy, očkování atd.). Vstupné na středeční závod ve Svítkově je 100 korun, děti do 15 let mají vstup zdarma.