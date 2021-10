Letošní ročník Velké pardubické znovu ukázal, o jak náročný dostih se jedná. Ne zbytečně se říká, že je nejtěžším v Evropě. Z osmnácti koní jich do cíle dorazilo jen devět. Pětinásobný vítěz Jan Faltejsek karambol Theophila s Josefem Bartošem ještě ustál, byť schytal ránu.

„Theophilos s Pepčou upadl. Já v tu chvíli byl přesně za nimi. A jak se Theophilos kotoulem převaloval, tak mě trefil kopytem do obočí,“ vysvětlil zranění Faltejsek.

„Zaplaťpánbůh, spravily to jen tři stehy. A jede se dál,“ pravil osmatřicetiletý jezdec, který v dostihu ještě chvíli pokračoval. „Měl jsem štětí, že jsem zůstal v sedle. V jeden okamžik jsem hodně ztratil balanc, že jsem málem vypadl ze sedla, ale vrátil jsem se zpátky a mohl jsem pokračovat. To chudák Pepča je na tom hůř," řekl Faltejsek na adresu Josefa Bartoše, trojnásobného vítěze Velké, jenž se zlomeninou pánve skončil v nemocnici. A zřejmě ho čeká operace.

NENÍ CO HODNOTIT: K letošnímu vystoupení v Pardubicích Jan Faltejsek moc co říct neměl. „Výsledek ani hodnotit nemůžu, když jsem zastavil. K tomu není co dodat. Koni nevydrželo zdraví a s tím se nedá nic dělat. Holt takové jsou životní situace,“ povídal den po závodě.

Je o otázkou, zda Faltejsek valacha Mahe Kinga, svěřence trenéra a dostihové legendy Josefa Váni, osedlá i příští rok. „Obávám se, že jeho zdravotní stav už mu toho moc nedovolí," popsal situaci Faltejsek.

UPRAVENÝ TAXIS: Nejtěžší překážka Velké pardubické letos prošla úpravami kvůli větší bezpečnosti. „Pro mě osobně se toho moc nezměnilo. Pořád tvrdím, že nejdůležitější je nájezd, jak koně na Taxis navedete. A nám se nájezd povedl. Můj kůň skočil pěkně za hranu, zvládl to bez problémů," poukázal Faltejsek.

Každopádně změny doskoky asi pomohly, letos Velký Taxisův příkop nezvládli jen dva koně - Player a Kaiserwalzer. „Když jsem viděl záznam, tak třeba Hegnus to vybrzdil ještě víc než loni. Ale je to starý zkušený krosař, dopadá na všechny čtyři, takže on by to dal a skok ustál i před úpravami. Ale jsou jiní, kteří by to neustáli. Za mě se udělalo spoustu práce. Je to omezení dalších rizik. V tomto ohledu se udělalo maximum. Za sebe ale říkám, že je to stále o tom, jak se na Taxis najede," řekl zkušený žokej. Mimochodem, loňství vítěz Hegnus vedený Lukášem Matuským doběhl pátý.

NEČEKANÝ VÍTĚZ: Triumf ve 131. ročníku slavil Talent s Pavlem Složilem, který ve 23 letech překonal svého otce, jenž byl ve Velké nejlépe druhý, a to v roce 1997. „Furt jsem tvrdil, že já sedím na černém koni. Nakonec se ukázalo, že tím černým koněm byl Talent,“ usmál se Jan Faltejsek, který přál primát Jaroslavu Myškovi s Evženem, Ti v cílové rovince ztratili vedení, když je předehnal Talent a skončili druzí. Třetí místo získali Mr Spex s Janem Kratochvílem, vítězem z roku 2017 s koněm No Time To Lose, jenž byl letos v sedle s Ondřejem Velkem čtvrtý.

„Přál jsem to Myšákovi, ale nakonec vyhrál starší a zkušenější kůň. A musí se popřát Pavlovi Složilovi a Kabelkovým. Jsou to frajeři! Člověk jim musí pogratulovat, jak koně připravili. Dostih už má najetý a teď prodal své zkušenosti,“ řekl Faltejsek. Zásluhu na tom má hlavně trenérka Hana Kabelková.

TZIGANE UŽ NEPOJEDE: Faltejsek své poslední vítězství ve Velké získal v roce 2018 s Tzigane du Berlais. Spolu ale závodit už nebudou. „Z jara, jak šel kvalifikační dostih, tak se u něho objevila fraktura, sice se z toho dostal, chodí normálně, ale na závody už to není,“ objasnil osud koně, který je nesmrtelně zapsán mezi vítězi.

Sám nad budoucností příliš nepřemýšlí. „Moc neplánuji dlouho dopředu. Chci jezdit na koni, dělat to co mě baví a snažit se dělat co nejméně chyb,“ dodal Jan Faltejsek.

131. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 3.000.000 Kč): 1. Talent (žokej Složil, trenérka Kabelková, stáj DS Kabelkovi), 2. Evžen (ž. Myška), 3. Mr Spex (ž. Kratochvíl), 4. No Time To Lose (ž. Velek), 5. Hegnus (ž. Matuský), 6. Star (ž. Brečka).