Těsně pod vrcholem. Vlastně nejtěsněji co to šlo. Pardubičtí florbalisté na mezinárodním turnaji Czech Open v Praze obsadili druhé místo, celkový triumf jim sebrala paní Štěstěna. Ta se od nich odvrátila na konci infarktového finálového zápasu. Se zástupcem největší florbalové velmoci (i když Finové si přivlastňují stejný titul jako Švédové) padli až v nájezdech.

Pardubičtí florbalisté mohli mít po vystoupení na Czech Open důvody k úsměvu. | Foto: Foto: Sokoli Pardubice

Sokoli si do hlavního města „odskočili“ z intenzivní přípravy na novou sezonu. Zdá se, že jsou připraveni, aby se po dlouhé době mohli zase probojovat do ligového play off.

Gigantický turnaj, který se hraje na více úrovních, zahájil zápasy ve čtyřčlenných základních skupinách. Pardubice si vysloužily kategorii PRO.

Ze druhého místa

První překážka na cestě do play off se jmenovala FBC Letka. Celek, který sídlí ve Štěpánkovicích (Moravskoslezský kraj). Název by si ale mohli propůjčit pardubičtí borci, protože na Letku vyrukovali ze sokolí letkou. Zdolali ji 7:2. Nicméně přes polovinu střetnutí se jednalo o vyrovnaný boj. Pak se extraligový favorit utrhl a účastníku první ligy nasázel během chvíle čtyři branky.

Sokolové padli v penaltové loterii

Druhý protivník, tentokrát až z Národní ligy, vzdoroval Pardubicím ještě více. Na začátku druhé půle (tento turnaj se nehraje na třetiny) už vedli Panteři z Prahy 4:1. Sokoli rychlé snížily, aby čtyřmi góly v kuse dokonali velký obrat. Nakonec zvítězili 6:4.

Závěrečné vystoupení v základu se proměnilo v přímý souboj o postup z prvního místa. Český extraligista čelil lotyšskému celku FS Masters Ulbroka. Po famózním začátku, kdy Pardubice pláchly na 2:0, už zeď neprobouraly. Naopak čtyřikrát kapitulovaly a prohra 2:4 jim přisoudila druhou příčku.

Chvíli měli na krku zlato

Před čtvrtfinále mohli pardubičtí florbalisté pokračovat ve studování lotyšských slovíček z jejich oboru. Jejich prvním soupeřem v play off byl totiž Talsu NSS Krauzers. Pardubičtí ale tým naládovaný reprezentanty své země ani jednou nepustili do plusu. Od začátku střetnutí vedli a obětavý výkon přetavili ve vítězství 6:3.

Semifinále vrátilo Pardubice do soupeření s pražskými celky. FAT PIPE Start98 sídlí v Kunraticích. V hale na Jižním Městě se v prvním poločase odehrála přestřelka, která se zastavila na skóre 3:3. Po přestávce už ale gólově dominoval favorit. Protivníku naopak už nedovolil trefu do černého a tak zvítězil 5:3.

Před pardubickými florbalisty se sklonil jeden z nejlepších klubů

Finále se konalo jako repríza z roku 2018. Sokoli narazili na švédský RIG Umea. A už se hrálo podle tradičních florbalových pravidel na tři třetiny. Start do zápasu vyšel lépe Sokolům, kteří odšpuntovali své hořlavé láhve po 81 vteřinách. Pak už ale převzali střeleckou taktovku švédští mladíci. Do konce první periody vstřelili tři branky. Když na začátku druhé části zvýšili na 4:1, s jejich soupeřem už to nevypadalo dobře. Poté ale dostali možnost přesilové hry Sokoli. Stejně jako při otevíracím gólu využili přesilovou hru. Pak se prosadili i ve hře, kdy sami měli na palubovce o jednoho hráče méně. Před závěrečným dějstvím ztráceli jediný gól (3:4). V něm však zosnovali obrat, nicméně jejich vedení trvalo něco přes minutu. Skandinávci srovnali na 5:5 a jelikož v pravidlech pro Czech Open nefigurovalo prodloužení, šlo se hned na nájezdy. V této dovednostní činnosti kralovali hráči ze švédského království.

Kdo se směje naposled, hraje florbal za Pardubice

Pardubičtí tak obsadili na turnaji Czech Open v kategorii PRO výborné druhé místo. Navíc Přemek Pakosta, se stal nejlepším hráčem na tomto levelu.

Hlas povolaného

Ladislav Štancl, trenér Sokoli Pardubice:

„Finálovým zápasem jsme zakončili desetidenní intenzivní práci, která začala soustředěním v Pardubicích. Přesto, že jsme prohráli na nájezdy, tak odcházíme s hlavou nahoře. V naší hře jsme udělali pokrok a zase ji o kus posunuli. Turnaj byl ideální prověrkou. Zjistili jsme, které věci fungují a teď jenom na nás, abychom je posouvali dál. Tím byli připraveni na začátek sezony. Turnaj hodnotíme kladně a jedeme dál.“

Sestava Pardubic: Haleš, Denemark – Bína, Drahný, Drba, Hurt, Kaluža, Klein, Křinka, Machatý, Nezval, Pakosta, Polis, Prix, Savický, Smola, Viterna, Zajíček, Ďopan, Šimák, Škoda, Žáček.

Nejproduktivnější hráči Pardubic: Pakosta (2 góly + 7 asistencí), Křinka (6+3), Polis (7+1), Žáček (1+5), Drba (4+0), Bína (1+2), Smola (1+2), Nezval (1+2).