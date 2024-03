Dva roky makáte v přípravě jako Bulhar, těšíte se na mistráky a pak se v posledním turnaji zraníte. Czech Open je pro šestadvacetiletého útočníka Pardubic prokleté. Odjet z Prahy každý rok s lékařským zákazem už evokuje myšlenky, zda se raději na to nevykašlat.

„Párkrát jsem si říkal, jestli má vůbec cenu v tom pokračovat. Jestli se náhodou zase něco nestane. Nicméně touha vrátit se zpátky byla vždy silnější. No a když si to vezmu, tak spousta lidí nemá možnost dělat věci, které by chtěli a které je naplňují. Já tu možnost mám a jsem za to vděčný,“ říká s pokorou Jan Savický v rozhovoru pro Deník.

Pardubická osmapadesátka Jan Savický se vrátil po zranění a teď pomáhá sokolům k záchraně.Zdroj: facebook Sokoli Pardubice

Brzda do strany

Máte přesně spočítané, jak jste dlouho chyběl na florbalových palubovkách?

Přesně to spočítané nemám. Každopádně pokud se budeme bavit o tom, kdy jsem naposledy nastoupil k soutěžnímu utkání, tak to bude něco kolem jedenácti měsíců.

Můžete přiblížit důvod vaší dlouhé pauzy?

Byl to přípravný turnaj Czech Open, který se každoročně koná před začátkem sezony. Při jednom ze zápasů jsem se snažil o brzdu do strany. Bohužel, to moje koleno nezvládlo a bez cizího zavinění jsem skončil na palubovce.

Jaká byla diagnóza a co vám po jejím oznámení prolétlo hlavou?

Diagnóza po magnetické rezonanci zněla: poraněný meniskus a přední zkřížený vaz. V hlavě mi prolétlo: Tak to tady fakt dlouho nebylo (hořký úsměv).

Jak tomu mám rozumět?

Dvě sezony jsem odmakal celou letní přípravu a na jejím konci se zranil. Paradoxem je, že se tak na stejném turnaji a na stejném hřišti. Pouze zhruba o dvacet metrů vedle.

School Match nabízí unikátní atmosféru. Děti jsou nejlepší fanoušci, říká Drašar

Co následovalo po určení diagnózy?

Nabízely se dvě varianty. Bez chirurgického zákroku, nebo s další operací. Tentokrát to nebylo tak, že bych musel nutně na operaci abych mohl fungovat. Dostal jsem na výběr a rozhodl jsem se, že zvolím první variantu.

Jedenáct měsíců je dlouhá doba, vyskytly se nějaké komplikace? Proč trvala rekonvalescence tak dlouho?

Je to sice jedenáct měsíců od posledního soutěžního utkání ve kterém jsem nastoupil, ale reálně je to vlastně ,,jen” půl roku, co jsem se dával do pořádku. Žádné vážnější komplikace nenastaly.

