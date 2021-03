Proti favorizované Spartě se domácí vytáhli. Skóre otevřeli hned v první minutě, čímž spustili gólová stavidla. Jejich soupeř nebyl lepším, nýbrž šťastnějším celkem.

„Zápas měl super úroveň. Oba týmy otevřely hru. Rozhodly ho detaily. Dali jsme si jeden gól sami. Jednu gólovou akci založil soupeř z místa, ze kterého neměl rozehrávat,“ konstatuje pardubický trenér Martin Zozulák.

Sokoli Pardubice - Sparta Praha 6:8

Fakta – branky a asistence: 1. Šmíd (Savický), 7. Kučera (Teichman), 10. Savický (P. Pakosta), 18. Šmíd (Savický), 27. Kučera (Kohoutek), 53. Černý – 4. Krbec, 8. Zouzal (Kareš), 12. Křenek, 16. Beneš (Krbec), 26. Zouzal, 29. Kolstrunk (Krbec), 42. Pažák (Bachmaier), 60. Beneš. Třetiny: 4:4, 1:2, 1:2. Sokoli Pardubice: Haleš – Oubrecht, Slabý, Klein, Lehký, Prix – Kohoutek, Kučera, Teichman – P. Pakosta, Velc, Šmíd – Savický, Petržela, Žáček – Černý, Formánek, Rusín – Denemark.

Naopak na půdě Chodova, tahali Sokoli za kratší konec hned od úvodu. Po druhé třetině se jakžtakž vrátili do zápasu, ovšem odpověď dalšího favorita pak byla rázná.

„Vůbec jsme nezachytili první třetinu. Chodov jsme pouštěli do brejků, ze kterých nás trestal. Naše hra se zlepšila od druhé třetiny, vytvořili jsme si spoustu šancí, ale ne všechny jsme proměnili. Asi do sedmé minuty závěrečné části bylo utkání pořád otevřené. Kdybychom tam ještě nějakou tu gólovku využili, mohlo to vypadat jinak,“ přemítá trenér Zozulák.

FAT PIPE Florbal Chodov - Sokoli Pardubice 12:4

Fakta – branky a asistence: 5. J. Bauer (T. Vávra), 13. Ondrušek (Mikeš), 15. Eremiáš (M. Vávra), 18. Majer (Hodík), 21. J. Bauer (M. Vávra), 32. M. Vávra (Majer), 32. Ondrušek (Mikeš), 49. M. Vávra (Majer), 50. M. Vávra (Ondrušek), 54. Eremiáš (Majer), 57. Majer (M. Vávra), 60. Eremiáš (M. Vávra) – 21. Kučera (Klein), 29. Savický (P. Pakosta), 33. Velc (Lehký), 34. P. Pakosta (Prix). Třetiny: 4:0, 3:4, 5:0. Pardubice: Haleš (32. Aubus) – Kaluža, Klein, Lehký, Oubrecht, Prix, Slabý – Černý, Formánek, Kohoutek – Kučera, P. Pakosta, Petržela – Rusín, Savický, Šmíd – Teichman, Velc, Žáček.

Šest bodů a věřit…

Jeho svěřenci dobíhají florbalový maraton. Už ve středu nastoupí proti Střešovicím. Je to poslední zápasový dluh, který způsobila covidová patálie.

„Na Chodově jsme odehráli třetí zápas v pěti dnech a už nám trochu došly síly. Ten režim je pro nás šílený. Je to těžké v nohách i hlavě,“ podotýká Martin Zozulák.

Pardubičtí ještě nemusejí vzdávat souboj o desátou příčku, která garantuje jistotu Livesport superligy. Musí ale ve Střešovicích i v neděli doma proti Black Angels bodovat naplno a Česká Lípa nesmí proti Hattricku Brno získat byť jediný bod.

FLORBAL - Superliga mužů - tabulka:

1. Ml. Boleslav 25 22 2 0 1 127:86 70

2. Vítkovice 25 21 0 1 3 209:118 64

3. Bohemians 25 15 2 1 7 195:138 50

4. Střešovice 24 15 1 1 7 165:108 48

5. Chodov 25 15 1 1 8 173:149 48

6. Sparta Praha 25 14 2 0 9 152:129 46

7. FBC Ostrava 25 12 2 2 9 137:133 42

8. Black Angels 25 10 3 1 11 156:170 37

9. Liberec 25 9 3 0 13 132:152 33

10. Česká Lípa 25 6 3 0 16 141:207 24

11. Pardubice 24 5 1 2 16 132:193 19

12. Hattrick Brno 25 4 0 6 15 99:149 18

13. Kr. Vinohrady 25 3 1 3 18 115:186 14

14. Otrokovice 25 2 0 3 20 90:185 9