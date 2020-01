Přitom utkání se pro ně ani nemohlo vyvíjet lépe. Po dvanácti minutách vedli dvoubrankovým rozdílem, aniž by inkasovali. Do druhé části stále vstupovali s nulou v kolonce obdržených branek. Ta jim však vydržela jen sedmnáct vteřin. Favorit po své úvodní trefě ožil a na domácí branku se snesla pohroma. Sokoli lovili ve druhé třetině sedmkrát míček ze své klece. A ta třetí se už jen dohrávala.

„Více než to, že nás přehraje třetí tým tabulky, mě mrzí, že jsme to Spartě ve druhé třetině až moc usnadnili. Dostali jsme ji na koně, sami přestali plnit to, co jsme chtěli a o zápase bylo rozhodnuto, byť jsme se ve třetí části zlepšili. V naší situaci to nic neřeší, poučíme se z chyb, budeme pracovat dál a připravovat se na těžkou fázi sezony,“ konstatoval smířlivě po další těžké prohře pardubický trenér Ladislav Štancl.

Pardubice - Sparta Praha 4:10

Fakta - branky: 8. Teichman (Savický), 12. Oubrecht (Bílý), 44. Teich-man (P. Pakosta), 50. Kučera – 21. Ujhelyi (Pažák), 25. Zeman (Pažák), 25. Čermák (Kolstrunk), 31. Pruner (Ujhelyi), 36. Krejča (Burian), 36. Pruner (Ujhelyi), 39. Marvánek (Kolstrunk), 45. Pruner (Křenek), 45. Juha (Kolstrunk), 55. Křenek (Marvánek). Třetiny: 2:0, 0:7, 2:3. Sokoli Pardubice: Haleš (Levínský) – Slabý, Oubrecht, Klein, Kaluža, Prix, Formánek – Petr, Kučera, Kourek – P. Pakosta, Teichman, Šmíd – Savický, Smola, Petržela – Žáček, Bílý, Černý.