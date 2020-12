Pardubičtí vystřihli třetinu snů (3:0). Jenže romance se změnila v thriller. Ve druhé stejný počet obdrželi, sami zůstali na suchu. Rozhodl jejich jediný gól v té závěrečné.

„Už jsme dlouho nevyhráli, tak to byl pro nás extrémně důležitý zápas. Předvedli jsme výbornou první třetinu. Hráli jsme přesně to, co jsme si řekli. Bohužel ve druhé jsme od naší hry ustoupili, což se nám stává často. Ve třetí části to bylo víceméně o štěstí my ho tentokrát měli víc. Tahle výhra nám hodně pomůže,“ říká pardubický trenér Martin Zozulák.

Česká Lípa - Pardubice 3:4

Fakta - branky: 22. Novák (Štěrba), 26. Jirsa (Vlček), 39. Krajcigr (Jirsa) – 5. Savický (P. Pakosta), 8. Šmíd, 20. Šmíd, 53. Lehký (Šmíd). Třetiny: 0:3, 3:0, 0:1. Pardubice: Haleš – (Aubus) – Kaluža, Kohoutek, Slabý, Prix, Weinelt, Lehký – Teichman, P. Pakosta, Klein – Šmíd, Savický, Petržela – Rusín, Smola, Žáček – Kucharič, Černý, Formánek.

Až náhlá smrt

Bláznivá přestřelka v úvodní periodě, kterou hosté prohráli 3:5. Ve druhé části se dotáhli a v té poslední se znovu čekalo gól. Tentokrát marně. Rozuzlení přineslo až prodloužení a v něm radost Černých andělů.

„Jeden bod bereme, ale mohlo jich být víc. Celkově jsem s dvojzápasem spokojený. Zisk čtyř bodů je jedna věc, důležitější je, že se výrazně zlepšily naše výkony. Za týden jsme udělali hodně práce,“ těší Zozuláka.

Black Angels - Pardubice 7:6 po prodloužení

Fakta - branky: 1. Novotný (Bouček), 8. Hromada (Neklan), 9. Novotný (R. Hanák), 13. T. Hanák (Körber), 20. Hněvkovský (Ludvík), 27. Ma. Boček (Burian), 63. Hromada (Renčín) – 4. Šmíd (Smola), 7. P. Pakosta (Lehký), 13. Lehký, 25. Žáček (Šmíd), 38. P. Pakosta (Smola), 40. Šmíd (Prix). Třetiny: 5:3, 1:3, 0:0 – 0:1. Pardubice: Haleš (Aubus) – Kaluža, Kohoutek, Slabý, Prix, Weinelt, Lehký – Teichman, P. Pakosta, Klein – Šmíd, Savický, Petržela – Rusín, Smola, Žáček – Kucharič, Černý, Formánek.