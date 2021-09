LIVESPORT SUPERLIGA

Pokud chtěli Sokoli pomýšlet na to, že by potrápili účastníka jarního superfinále, tak stačilo dvacet minut, aby je favorit z této iluze nekompromisně vyvedl. Hosté nezachytili nástup soupeře, za sedmnáct minut šestkrát inkasovali a bylo po nadějích. „Vůbec jsme nezvládli první třetinu a potom se utkání víceméně dohrávalo. Zbylé dvě třetiny od nás tak špatné nebyly, objevily se tam věci, které chceme ve hře mít," vyjádřil se kouč Sokolů Martin Zozulák. Nyní na ně čeká domácí dvojzápas a v něm chtějí za každou cenu zabrat.

1. KOLO: 1. SC Tempish Vítkovice – Sokoli Pardubice 11:4 (6:1, 3:2, 2:1). Branky: 7., 15. a 30. Delong, 10. a 17. Filip Čonka-Skyba, 10. a 13. R. Gattnar, 31. Hubálek, 37. M. Gattnar, 45. Šindler, 53. Bräuer – 13. Velc, 31. Šmíd, 36. Klein, 52. Rusin.

Příště: Pardubice – Hattrick Brno (sobota 18. září, 19:00), Pardubice – Otrkovice (neděle, 17:00, oba hala Dašická).

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

S navrátilcem na trenérské lavičce Lubošem Kocourkem vstoupili do nové sezony svitavští florbalisté. Sami si na sebe ušili bič v podobě tříletého plánu: v tomto ročníku do play off, v příštím do semifinále a následně do finále soutěže. K premiéře vycestovali na palubovku brněnského týmu Troopers Orel Telnice, tedy celku, který v posledních několika letech divizní soutěž jasně ovládá, neboť v jeho řadách nastupují téměř bez výjimky pouze bývalí extraligoví hráči. Svitavští neodehráli vůbec špatný zápas, dokonce zaskočili soupeře vedoucí krásnou brankou Říhy. Jenže v dalším průběhu utkání nesoucího prvoligové kvality nedokázali proměňovat ani ty největší šance a favorit stav postupně obrátil, přestože gólman Lamař dělal, co mohl, a předváděl fantastické zákroky. I přes nelichotivý výsledek je třeba konstatovat, že hra Svitavských měla tvář a je tak příslibem do dalších kol.

1. KOLO: Troopers Orel Telnice – FbK TJ Svitavy 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Branky: 20. Kubala, 29. Budík, 33. Grábl, 57. Voltner, 60. Suchomel – 11. Říha.

Příště: Svitavy – 1. MVIL Ostrava (sobota 18. září, 20:00).

DIVIZE SKUPINA D

Velmi slušný start do sezony mají za sebou reprezentanti Pardubického kraje. Tři týmy vyhrály a pouze jeden odešel poražen, ovšem v okresním derby. Takže na úvod celkově pozitivní vzpruha do následujícího pokračování čtvrté nejvyšší soutěže. Největší drama bylo k vidění v Litomyšli, kde domácí florbalisté rozhodli o nejtěsnějším vítězství v utkání proti Žďáru nad Sázavou brankou Tomáše Boštíka v čase 57:39. Florbalovou divočinou lze nazvat duel mezi Orlickem-Třebovskem a Vysokým Mýtem, domácí vedli v 11. minutě 5:0, v polovině závěrečné třetiny bylo skóre rovnovážné a závěrečné pasáže jasně opanovali hosté, kteří v zápase využili pět přesilovek.

1. KOLO: Florbal Litomyšl – Hippos Žďár nad Sázavou 5:4 (3:2, 1:1, 1:1). Branky: 10. a 58. T. Boštík, 6. M. Háp, 33. Gregor – 12. Dvořák, 18. Hrubý, 31. Lukeš, 43. Dočekal. FBC Letohrad Orel Orlice – FBK Atlas Blansko 6:4 (2:0, 1:2, 3:2). Branky: 42., 55. a 60. Skalický, 11. a 37. Kubelka, 9. Rajnštajn – 26. Koumar, 28. Müller, 46. V. Fedra, 60. J. Fedra. FbK Orlicko-Třebovsko – FTC Vysoké Mýto 8:12 (5:2, 1:3, 2:7). Branky: 3., 11. a 11. Tesař, 29. a 48. Šmíd, 8. Zlesák, 9. Minář, 42. Martinásek – 20., 29., 37. a 57. Lesák, 46., 51. a 53. Kobr, 20. a 37. Pavlák, 47. Rozlivka, 47. Vítek, 58. Knypl.

Příští program: Vysoké Mýto – Litomyšl (sobota 18. září, 19:30), Třebíč B – Letohrad (neděle 19. září, 17:00), Mohelnice – Orlicko-Třebovsko (neděle 19. září, 18.00).