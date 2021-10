Víkendová porážka na palubovce pražských Bohemians byla jejich pátá v soutěži, oproti tomu se zatím mohou chlubit jenom jednou výhrou. Utkání nenabídlo tak ofenzivní a gólově bohatou bitvu, jak se od těchto soupeřů čekalo, spíše naopak. I při skromnějším skóre však Sokoli na bodový zisk útočili marně. Dvě vstřelené branky, to byl účet skromný až moc.

„Stejně jako proti Spartě jsme i tentokrát odehráli dobrý zápas, jenže samozřejmě na dva góly se vyhrávat nedá. Rozhodly přesilovky, z nichž nám Bohemka dala dvě branky,“ hodnotil trenér Sokolů Martin Zozulák. „Vzhledem k předvedené hře můžeme zápas hodnotit pozitivně, bohužel lepší výsledek nás stála produktivita, protože na gól spotřebujeme strašně moc šancí,“ litoval pardubický Ivo Teichman, který se podílel na obou trefách svého družstva.

Šanci na zlepšení svoji doposud nelichotivé bilance dostanou Sokoli o nadcházejícím víkendu, kdy na ně čeká dvojzápas v hlavním městě: v pátek nastoupí na Královských Vinohradech a v neděli hostují ve Střešovicích. V pořadí jim aktuálně patří se třemi body jedenáctá pozice.

LIVESPORT SUPERLIGA

6. kolo: FbŠ Bohemians Praha – Sokoli Pardubice 4:2 (1:0, 2:1, 1:1). Branky: 19. Forman (Malič), 22. Petrák (Forman), 39. Forman (Buršík), 47. Petrák (Forman) – 26. Teichman (Pakosta), 56. Smola (Teichman). Pardubice: Denemark – Petr, Pakosta, Kohoutek, Kučera, Teichman, Slabý – Klein, Velc, Šmíd, Prix, Křinka, Petržela, Rusin, Smola, Žáček.

NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD

FbK TJ Svitavy – FBC Spartak Hluk 5:6 (branky Svitav: Vašák, Hynek, Říha, Pakosta, Sauer).

Svitavští florbalisté se v úvodu sezony nebývale trápí. Ve čtvrtém kole počtvrté prohráli, když se jim nepovedla hlavně druhá polovina zápasu.

Svitavští opět vyrukovali v plné sestavě, ale bez trenéra Kocourka na lavičce, a nezačali vůbec špatně. V 9. minutě našel Kužela na středu hřiště Vašáka a ten se z otočky nemýlil. Hosté sice o chvíli později srovnali, ale ještě do přestávky se poprvé v sezóně trefil Hynek a do šaten tak šli domácí ve vedení. Hned zkraje prostřední části měly Svitavy výhodu přesilové hry a kanonýr Říha vyslal od mantinelu nechytatelnou střelu. Utkání pak nabralo na obrátkách. Hosté během deseti minut třikrát dokázali překonat Lamaře ve svitavské brance a rázem to bylo 3:4. S tímto stavem se nechtěl smířit opět skvěle hrající Pakosta, unikl po křídle a trefil šibenici. Srovnáno na 4:4.

V závěrečné části byli diváci jako na trní, gól však ne a ne padnout. V 52. minutě ale domácí oslabil vyloučením Motl a na samém konci přesilovky hosté skórovali. Domácí hrající vedoucí družstva Sauer zamíchal se sestavou a poslal na hřiště to nejzkušenější, jenže vše přišlo vniveč hned po buly, když se se hostující Šimíček neuvěřitelně dostal k zakončení a ze vzduchu trefil pod horní tyčku. Během pouhých sedmi vteřin svitavští přišli o naději, nezměnila to ani power play, při které pár vteřin před koncem utkání Sauer pouze snížil na konečných 5:6. Musíme se naučit jednu věc. „Florbal se hraje šedesát minut, ne víc, ne míň. V našem případě máme problém spíše s druhou variantou. První půlka zápasu parádní, rozehrávka v pohybu, střelba na branku, pevná obrana. Druhá půlka pravý opak. Statická rozehra, dloubáky přes celé hřiště, pasivní obrana. Jestli to tak půjde dál, uvidíme se příští rok v divizi,“ konstatoval vedoucí družstva Jakub Motl.

DIVIZE D

Andone SK Jihlava – FBC Letohrad Orel Orlice 3:5 (branky Letohradu: Kubelka 2, Skalický 2, Maivald), FbK Atlas Blansko – Florbal Litomyšl 5:3 (branky Litomyšle: M. Boštík 2, Lamplot), Snipers Třebíč B – FbK Orlicko-Třebovsko 7:8 (branky Orlicka: Machatý 2, Dryml, Zlesák, Jurco, Vaňous, Kapoun, Langer), FbC Hradec Králové – FTC Vysoké Mýto 7:11 (branky Vysokého Mýta: Unzeitig 4, Koubek 2, Lesák 2, Pavlák, Kobr, Knypl).

Z krajského čtyřlístku je na tom po čtyřech kolech nejlépe průběžně druhý Letohrad, Vysokému Mýtu náleží čtvrtá příčka.