Sotva úspěšně dohráli mimořádně dramatickou čtvrtfinálovou sérii hokejbalové extraligy proti Ústí nad Labem, pustili se letohradští Jelení do semifinálových bojů. Od nich se nedá čekat nic jiného než další drama, vždyť jejich soupeřem jsou v regionálním derby Pardubice. Není asi pro nikoho překvapením, že po úvodních dvou utkáních mají oba rivalové do boje o titul stejně daleko a do krajského města se toto zápolení stěhuje za stavu 1:1. Ve druhé sérii plní Kert Park roli favorita proti Svítkovu.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Pardubice (semifinále). | Foto: Iva Janoušková

Letohradští do sobotního zápasu naskočili po dvoudenní pauze po náročném středečním maratónském pátém čtvrtfinále a na hře s odpočatým soupeřem to bylo znát. Jako první se radovali hosté po přesné střele Bílého. K vidění byl akční a velmi rychlý hokejbal, Langr ve druhé třetině zvyšoval pardubické vedení a po využité přesilovce v podání stejného hráče to s Jeleny vypadalo velmi bídně. Ti se však dokázali vrátit do utkání, když se během minuty a čtvrt dvakrát prosadil Rozlílek. Poslední třetina však kýžený vyrovnávací gól nepřinesla, i když šancí bylo nespočet a domácí zkoušeli i power play.

Vývoj nedělního druhého semifinále byl odlišný, především proto, že to byli domácí Jeleni, kdo otevřel účet zápasu díky střelecky disponovanému Rozlílkovi, který využil početní výhodu. Hostům se následně povedl bleskový obrat, ale soupeře tím nezlomili. Ve 39. minutě srovnal Faltus a když poté dostali Jeleni výhodu přesilovky, tak nezaváhali. Ve 42. minutě vstřelil svůj čtvrtý gól o víkendu Rozlílek! Závěrečné tři minuty byly velmi napínavé, domácí ale tentokrát trpělivě bránili a hubenou jednobrankovou výhru uhájili.

„Celkově bych hodnotil zápasy pozitivně. V sobotu jsme měli trochu pomalejší start. Určitě byla znát náročná série s Ústím nad Labem, ale podařilo se nám vrátit se zpět do zápasu a ke konci nechybělo moc a mohli jsme vyrovnat a výsledek překlopit na naši stranu. V neděli jsme ukázali naši sílu a i přes nepříznivý průběh jsme utkání otočili a srovnali sérii na 1:1,“ okomentoval první dvě semifinálová střetnutí jejich čtyřgólový hrdina Vít Rozlílek.

„Do prvního zápasu jsme vstoupili skvělé a první třetinu odehráli výborně takticky. Dali jsme sice jen jeden gól, ale na začátku druhé přidali další dva. Bohužel místo kontroly utkání jsme během chvilky inkasovali dvakrát a udělali z toho drama. Naopak třetí část jsme zvládli dobře a zkušeně to dotáhli k prvnímu bodu v sérii. Bohužel v neděli jsme nástup do utkání nezachytili a Letohrad byl aktivnější. Ve druhé třetině jsme navíc inkasovali. Po změnách v sestavě jsme se probrali a během chvilky otočili i skóre. Třetí část jsme rozehráli výborně, drželi míček v útočném pásmu a domácí nepouštěli do žádných šancí. Bohužel přišla chyba, Letohrad vyrovnal na 2:2 a to mu vlilo krev do žil. Přišlo vyloučení a rozhodující branka. Zkoušeli jsme to i v power play, ale vyrovnat se nepodařilo. Stav je 1:1, před víkendem bychom to asi brali, po sobotě nás to mrzí. Ale na druhou stranu je to semifinále a nemohli jsme myslet, že to bude jednoduché,“ říká pardubický trenér Jiří Mašík.

1. SEMIFINÁLE: SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice 2:3 (0:1, 2:2, 0:0). Branky: 26. Rozlílek (Macháček), 27. Rozlílek (Bogdány, Dostál) – 8. Bílý (Krejčí, Langr), 21. Langr (Novotný, Bílý), 22. Langr (Kubeš, Bílý). HC Kert Park Praha – HBC Svítkov Stars Pardubice 7:3 (2:1, 3:0, 2:2). Branky: 8. Zvonek (Danko, Šperl), 11. M. Kruček (Fejfar, Novák), 22. Vaněk (L. Lhota, Zvonek), 29. M. Kruček (J. Kruček), 30. Šperl (Vaněk, Zvonek), 36. L. Lhota (Šperl), 40. Novák (J. Kruček) – 13. Bláha (Kaščák, Zeman), 33. Korec (Bureš), 41. Bláha (Malý, Kaščák).

2. SEMIFINÁLE: SK Hokejbal Letohrad – HBC Pardubice 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). Branky: 22. Rozlílek (Faltus, Bečka), 39. Faltus (Dostál), 42. Rozlílek (Faltus, Bečka) – 28. Krejčí (Bílý, Langr), 28. Březina (Janeček, Förstl). HC Kert Park Praha – HBC Svítkov Stars Pardubice 4:1 (0:0, 3:0, 1:1). Branky: 17. Danko (Wróbel), 19. Zvonek (T. Lhota, M. Kruček), 27. Danko (Kovárník, Wróbel), 41. Danko (Jágr) – 33. Matýs (Kaščák, Hrubý).

Zápasy číslo 3. a 4. se budou hrát o nadcházejícím víkendu 13. a 14. května v pardubických Polabinách, oba začínají hodně ve 14 hodin, resp. ve Svítkově (sobota 14.00, případně neděle 11.00).