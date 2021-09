/FOTOGALERIE/ Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Úvodní klání se již odehrálo i na Pardubicku, kde se turnaj sedmi týmů uskutečnil na pardubickém stadionu Pod Vinicí. Ve finále vyhrál tým enteria, který si zajistil postup do dalšího kola.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.