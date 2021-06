Předposlední kolo základní části měla na programu hokejbalová extraliga mužů. Most v něm zdolal 3:1 Hradec Králové a zajistil si účast ve vyřazovacích bojích. Naopak ústecká Elba padla v Pardubicích 1:2 po samostatných nájezdech. Stále jí tak chybí alespoň bod k jistotě třetí příčky, navíc nevyužila zaváhání vedoucí dvojice (Kert Park Praha a Kladno), jíž se ještě mohla přiblížit.

„Do utkání jsme vstoupili dobře, hodně jsme běhali, soupeře jsme přehrávali a v přesilovce jsme se dostali do vedení,“ hodnotil duel na východě Čech ústecký kanonýr Martin Stupka. „Pak jsme se ale bohužel přestali soustředit na hru a spíše jsme komentovali výroky rozhodčích. Druhá třetina se nám vůbec nepovedla, odešli jsme psychicky i fyzicky. Naštěstí jsme se dokázali vrátit zpět do hry a ve třetí části i v prodloužení jsme měli šance, ale bohužel to tam nespadlo. Vyrovnaný duel dospěl do nájezdů, to je vždy loterie, soupeř v nich byl šikovnější,“ pokrčil rameny útočník, který tentokrát vyšel gólově naprázdno.

Radost naopak panuje v Mostě, který zdolal Hradec Králové a zajistil si nejen play-off, ale také nejhůře sedmou příčku. Tři body zařídili především dvougólový Štěpáník a také brankář Svoboda, jenž kryl 29 hradeckých střel. V posledním kole čeká Ústí a Most vzájemné derby v krajské metropoli, teoreticky na sebe mohou narazit i v play-off.

Hokejbal, extraliga:

Pardubice – Elba Ústí n. L. 2:1 sn (1:1, 0:0, 0:0, -0:0, 2:1 sn).

Branky a nahrávky: 15. Filip (Kubeš, Bílý), rozh. náj. Filip – 6. Haas.

Rozhodčí: Vrba, Havelka. Vyloučení: 7:4. Využití: 0:1. Střely na branku: 40:29. Hráno bez diváků.

Ústí: Rechtorik (Banda) – Grus, Kučera, Poláček (A), Sedláček, Smolík, Strnad, M. Zdvořáček – Bačák, Červinka (A), Gottfried, Haas, Magasanik, Soukup (C), Stupka, Tomáš, Vaněk, P. Zdvořáček



Most – H. Králové 3:1 (0:0, 1:1, 2:0).

Branky a nahrávky: 27. Štěpáník (Z. Král, Chyba), 35. Novák (Plachý, Drenčko), 36. Štěpáník (Krajíček, Král) – 20. Malý (Škoda).

Rozhodčí: Kettner, Záhora. Vyloučení: 9:6. Využití: 1:0. Střely na branku: 20:30. Hráno bez diváků.

Most: D. Svoboda (Dvořák) – Chyba „A“, Kastner, Markytán, Valenta „C“ – Drenčko, Drož, Hnízdil, Krajíček, Z. Král, Novák, Plachý, Singer „A“, Štěpáník.