Suverénní. Jinak asi nelze pojmenovat výkon patnáctileté závodnice v super kombinaci v německém Neudorfu. Po první disciplíně, tedy Super G, Koryntová suverénně vedla a do slalomu tedy vstupovala jako horká favoritka na celkové vítězství. To se také potvrdilo.

Zdroj: Oldřich Korynta

V odpoledním programu si totiž pardubická rodačka taktéž suverénně počínala ve slalomu a mohla slavit zisk zlaté medaile. Za ní jen těsně zaostala další rodačka z pardubického kraje, Eliška Rejchrtová, která brala medaili stříbrnou.

Zdroj: Oldřich Korynta

„Stále to nepobírám, vůbec neumím popsat své pocity. Něco neuvěřitelného. Se svou jízdou v super G jsem byla strašně moc spokojená, oproti včerejšku mi to mnohem víc sedlo. Slalom byl velmi těžký, hlavně na psychiku, to ustát,“ popsala své pocity světová šampionka mezi juniorkami, Aneta Koryntová.

Zdroj: Oldřich Korynta

Tato patnáctiletá závodnice v barvách týmu OK Ski sport Pardubice však na juniorském mistrovství světa sahala i po další zlaté medaili, ale ta jí o pár setin utekla.

Při svém premiérovém závodu totiž Aneta Koryntová hned ukázala své kvality. V super G sice kralovala Rakušanka Tina Hetfleisch, ale pardubická rodačka jen těsně zaostala.

Sbírka medailí.Zdroj: Oldřich Korynta

„Jsem strašně nadšená, neumím to ani popsat a stále to nechápu,“ svěřila se po první získané medaili na juniorském šampionátu.

Koryntová ihned po závodu také popsala, že trať pro ní problémem vůbec nebyla: „Trať mi sedla. Nebyla úplně těžká, ale zase měla zajímavé pasáže.“

Čerstvá juniorská šampionka se účastnila i závodu ve slalomu klasickém a obřím. V tom typickém slalomu dojela na sedmém místě a v obřím bohužel závod nedokončila. Smutnit však nemusí, při své premiérové účasti na šampionátu získala zlatou a stříbrnou medaili a určitě jich během své kariéry ještě dost získá…