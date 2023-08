Slavnostní den na tenisových kurtech Pod zámkem. To bylo finále 96. ročníku Pardubické juniorky. Na tabuli vítězů se vedle Petry Kvitové či Tomáše Berdycha zařadili další nadějní tenisté, kteří budou chtít provětrat světové tenisové vody. Letošním králem Juniorky se stal Jakub Filip z klubu TK Spartak Praha. Královnou je pro letošek Kristýna Tomajková z tenisové líhně v Prostějově.

Vítězové Pardubické juniorky: Kristýna Tomajková a Jakub Filip. | Foto: Milan Křiček

Pojďme začít zápasem dívek. Jasnou favoritkou pro tento zápas byla Laura Samsonová. Nasazená jednička se už pohybuje ve světových vodách a při svém nízkém věku je brána za absolutní juniorskou tenisovou špičku.

Její protihráčka Kristýna Tomajková se však vzepřela všem predikcím. To dokazovala již v první sadě, kde dokonce šla do vedení 4:0. Postupem času se sice Samsonová snažila přidat na síle, ale Tomajková hrála v klidu a své soupeřce v úvodním setu nedala „čichnout“. Samsonová i ve druhé sadě kupila chybu za chybou, čehož nadále Tomajková využívala. Po zásluze se tak stala letošní královnou Juniorky.

„Je to pro mě neuvěřitelný pocit. Zažila jsem tu v předešlých letech nepříjemné prohry a popravdě se mi nechtělo sem moc vracet. Teď jsem však naprosto nadšená,“ neskrývala radost Tomajková, která pochází ze sportovní rodiny a má ty nejlepší předpoklady pro to, aby se stala profesionální sportovkyní.

"Táta mě vždy podporoval ve sportu, ale k tenisu mě dostala mamka, která sama hrála a také mě trénovala," říká dcera hlavního trenéra olomouckých kohoutů a bývalého profesionálního hokejisty Jana Tomajka.

Zdroj: Tomáš Mach

Ráno tomu ještě nevěřil

Ozdoba tenisu. Tak by se dalo nazvat finále chlapecké dvouhry mezi Jakubem Filipem a Petrem Brunclíkem. Po první sadě vedl Filip, který si pomáhal především svým silným servisem. Naopak druhá sada šla za Brunclíkem, který přidal na síle a Filipa moc nepouštěl do hry. Ve třetím setu se však ukázalo, komu zbylo více sil. Filip hrál s ledovým klidem a ve dlouhých výměnách udržel pozornost, což nakonec rodáka ze Dvora Králové vyšvihlo do trůnu 96. ročníku Pardubické juniorky.

„Popravdě když jsem se ráno vzbudil, tak jsem si absolutně nepředstavoval, že bych mohl tady vyhrát. Jsem opravdu šťastný,“ říkal po výhře Jakub Filip.

Jeho soupeř se snažil alespoň najít útěchu v předvedené hře během turnaje.

„Jsem určitě zklamaný. Prohrané finále je vždy těžké a bolí to. Týden jsem si ale užil a nabral jsem mnoho zkušeností,“ rozkryl svoje pocity po zápase stříbrný Brunclík, který pokračuje: "Byla tu skvělá atmosféra. Diváci nás hnali za každým míčkem. Doufám, že se mi podaří Juniorku vyhrát v příštím roce."

Satisfakcí pro Petra Brunclíka může být alespoň fakt, že je letošním vítězem čtyřhry.

"Určitě mi to dělá radost. Prohrávali jsme a povedlo se nám to otočit, což mi i do finále dvouhry dodalo mnoho sil. Tentokrát to ale nevyšlo," dodává Brunclík.

Soutěž čtyřher chlapců vyhráli Petr Brunclík a Denis Peták. Soutěž čtyřher dívek vyhrály Lucie Urbanová a Magdaléna Smékalová.

Rozhovory s vítězkou i vítězem 96. ročníku Pardubické juniorky vám přineseme již v nejbližších dnech.