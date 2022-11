Dlouhodobá část nejvyšší soutěže vstoupila do druhé poloviny, současně se blíží ke svému závěru její podzimní fáze. Letohradský celek nepolevuje ve svém nasazení, v Prachaticích oslavili Jeleni „kulaté“ desáté vítězství v ročníku. Skóre otevřeli po devatenácti vteřinách hry a střetnutí se vyvíjelo v jejich prospěch, když navíc mimo jiné nevyužili dvě trestná střílení. „První třetinu jsme měli vyhrát mnohem vyšším rozdílem. Neproměněná trestná střílení, dvě tyčky… Druhá část nebyla z naší strany tak jistá. Byly chvíle, když nás soupeř i dost mačkal,“ vyjádřil se útočník oddechl si útočník David Levý. Místo bezpečného dohrání duelu si hosté závěr zkomplikovali, když soupeři dovolili snížení z 1:4 na 3:4. Zásah do prázdné branky při power play domácích ovšem znamenal razítko na výsledek. „Místo toho, abychom zápas dohráli v klidu, tak soupeř dvěma rychlými góly snížil na jednobrankový rozdíl a my se museli ještě strachovat o výsledek. Naštěstí jsme konec zvládli výborně,“ oddechl si Levý.

V posledním domácím vystoupení podzimů přivítá Letohrad v sobotu 19. listopadu od 13 hodin poslední Hradec Králové. Ještě předtím, ve sváteční den, zavítají Jeleni k utkání českého poháru na hřiště Bulldogs Brno (11.00).

HBC Prachatice – SK Hokejbal Letohrad 3:5 (0:2, 0:1, 3:2)

Branky: 35. Sitter (Kalát), 42. Tácha, 42. Zavřel (Markytán, Turek) – 1. Macháček (Halbrštát), 8. Bečka (Macháček, Halbrštát), 30. Krejsa (Bečka), 41. Levý (Cvejn), 45. Kohoutek (Lajčiak).

Letohrad: Novák, Sterenčák – Anýž, Bečka, Dostál, Lux, Adamec, Krejsa, Vacek – Lajčiak, Levý, Macháček, Hubálek, Cvejn, Kohoutek, Halbrštát, Faltejsek, Macenauer.

Pozici v popředí tabulky potvrdili i hokejbalisté HBC Pardubice. Z vyrovnaného zápolení v Plzni vytěžili dva body, ten druhý si vysloužili v samostatných stříleních. „Hráčům musíme poděkovat za vítězství, ačkoliv předvedená hra nebyla optimální,“ uznal trenér Michal Šimek. Na vítězství měl svůj zápas v Dobřanech rozehraný Svítkov, více než slibný náskok (v průběhu duelu vedl 5:1 a 5:2!) však vinou totálně nepovedených závěrečných minut dokonale promarnil a nakonec odjel domů s nulou. Hradec Králové zůstal trčet na samotném chvostu extraligy. O víkendu nastoupil dvakrát, v obou případech proti silným rivalům a nehrál úplně špatně, jenže k bodům mu kousek scházel.

HBC Plzeň – HBC Pardubice 3:4 SS (1:1, 0:0, 2:2 – 0:0, 0:1). Branky: 15. Beran (Matoušek), 36. Davídek (Muchka), 43. Davídek (Hanuš, Lokajíček) – 3. Krejčí (Licek, Bílý), 39. Licek (Bílý, Krejčí), 40. Krejčí (Školoudík, Bílý), rozhodující nájezd Česák. HBC Hradec Králové 1988 – Elba DDM Ústí nad Labem 2:3 (0:1, 1:0, 1:2). Branky: 21. Jiřík (Tesař, Šimek), 33. Tesař (Šimůnek, Malý) – 6. Červinka (Michajličenko), 32. Stupka (Haas, Tomáš), 40. Stupka (Tomáš). TJ Snack Dobřany – HBC Svítkov Stars Pardubice 6:5 (2:4, 0:0, 4:1). Branky: 9. Krch (Šlehofer), 15. Matoušek, 37. Kovářík (Truchlý), 42. Kovářík (Šlehofer), 43. Šlehofer (Bárta), 45. Bárta (Šlehofer, Krch) – 4. Hudec (Bureš), 6. Bláha (Malý, Kábrt), 8. Horváth (Hudec), 13. Bláha (Kábrt), 33. Král (Hrabica). HBC Hradec Králové 1988 – HC Kert Park Praha 4:6 (1:3, 2:2, 1:1). Branky: 15. Rakovský (Jiřík, Šimůnek), 27. Svoboda (Rakovský), 29. Černý (Šimůnek, Jiřík), 36. Šimůnek (Fanderlík) – 1. Vaněk (Zvonek, Laurinc), 4. Rozenberg (Fejfar, Zvonek), 14. Vaněk (Zvonek), 18. T, Lhota (Vaněk, Zvonek), 25. L. Lhota (Danko, Jágr), 42. T. Lhota (Zvonek).

Příští program: Svítkov vs. Plzeň (so, 13.00), Hostivař vs. Pardubice (so, 11.00).

Pořadí extraligy:

1. Kert Park (30), 2. Letohrad (30), 3. Pardubice (26), 4. Ústí nad Labem (23), 5. Svítkov (20), 6. Karviná (19), 7. Kladno (15), 8. Dobřany (15), 9. Prachatice (14), 10. Hostivař (13), 11. Plzeň (8), 12. Hradec Králové (3).