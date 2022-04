Rychle starty a výborné umístění

Pozornost byla upřena na novou litomyšlskou akvizici Pavola Repčáka. Slovenský pilot (KTM) oslavil ostrou premiéru v barvách Orion Teamu hned bednou, v součtu bodovaných rozjížděk bral stříbrný věnec v kategorii MX Open.

„Na začátek spokojenost. V obou jízdách těžil z výborných startů, v první dlouho vedl, ve druhé měl trochu problémy, ale celkově z toho jsou stupně vítězů a ukázalo se, že by to mohlo být dobré,“ radoval se manažer Petr Kovář. Nestárnoucí matador Petr Bartoš (KTM) vyjel v kvalitní konkurenci šestý flek, zvítězil podle očekávání domácí favorit Šimon Jošt.

Součástí slovenského šampionátu je také kubatura MX Junior 125 a v ni si výtečně počínal mladičký Vítězslav Marek (KTM, Cermen Racing Team Pardubice). V obou jízdách suverénně zvítězil a tempem, jaké dokázal nasadit, zaujal všechny přítomné, protože se svými časy vyrovnal i ostřílenějším jezdcům na silnějších motorkách. „Musím říci, že ve Gbelech jezdil opravdu skvěle, pozávodil starší zkušenější motokrosaře. Je v něm ohromný potenciál,“ chválil talentovaného závodníka Petr Kovář.

Mimochodem Marek přijel na Slovensko bezvadně rozjetý ze závodu mistrovství Evropy EMX 125, které se jelo v italské Pietramuratě a kde tento jezdec obsadil ve druhé bodované jízdě po strhujícím souboji třetí pozici a v celkovém hodnocení skončil sedmý.

Zdravotní potíže ho nepustily na start

Jedno známé jméno ovšem barvy Orion Racing Teamu Litomyšl na Slovensku hájit nemohlo a zatím je otázkou, kdy se vrátí na startovní rošt. Petra Rathouského, od něhož si přitom nejenom manažer Kovář letos hodně sliboval, trápí zdraví. V zimě to byl přetržený křížový vaz v koleni a sotva se vrátil na motorku, přišel na závodech v Itálii tvrdý pár v početně nabité kvalifikaci. Zřejmě přemíra rizika způsobila vážný karambol, otřes mozku, bezvědomí a transport do nemocnice.

„Od té doby má stopku a je v péči lékařů, má za sebou řadu vyšetření a další ho ještě čekají. Kdy se bude moci posadit zase na motocykl a začít jezdit, tak to zatím není jasné. Pokud to půjde, Petr by rád startoval na zahajovacím podniku domácího šampionátu 8. května v Dalečíně na Žďársku. Nelze to ale uspěchat,“ upozorňuje Kovář.

Zmíněný Dalečín je nejbližším vrcholem nejen pro motokrosaře Orion Racing Teamu. Ještě předtím se ale vydají na tradiční prvomájový motokros do slovenské Myjavy. Ten se letos pojede pod hlavičkou Memoriálu Michaela Špačka, někdejšího velkého talentu českého motokrosu, který tragicky zahynul na následky pádu při závodech v Lokti nad Ohří. Druhý díl této minisérie je potom naplánován na 22. května na slavnou a před lety světovou trať ve východočeských Holicích a ve hře tam mimo jiné budou i velice zajímavé finanční prémie. Slovenské mistrovství pak pokračuje 15. května v Mníšku nad Hnilcom a sezona pojede naplno.