Zahájeno. V antukovém areálu Pod Zámkem rozjeli starší dorostenci 93. ročník Pardubické juniorky.

Ilustrační foto. | Foto: Redakce

A los se s favority nemazal. Už v osmifinále totiž může dojít na souboj dvou obrovských favoritek Lindy Noskové a Nikoly Bartůňkové. Třetí výrazná adeptka na titul Brenda Fruhvirtová (13 let) unikla celé armádě hrobníků z lopaty. „Pardubická juniorka již napsala mnoho příběhů, ale to co předvedla Brenda Fruhvirtová v zápase proti Julii Štruplové bude patřit mezi ty nejlepší. Ve třetí sadě prohrávala už 0:5, přesto zvítězila. Uhrála sedm těžkých gamů v řadě, když čelila dvěma mečbolům. Při druhém už letěly soupeřčiny ruce nahoru, ale forhendová bomba Fruhvirtové přistála na lajně,“ popisuje Lukáš Březina, tiskový mluvčí Juniorky.