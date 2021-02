Po výhře nad českolipskými Démony za sebou v lize zavřeli dveře. A myslí na Portugalsko. V sobotu od 18 hodin středoevropského času se totiž tým FK Chrudim postaví slavnému Sportingu Lisabon v rámci osmifinále futsalové Ligy mistrů a pokusí se o historický postup do závěrečného turnaje Final Eight, tedy jinak mezi osm nejlepších týmů Evropy. Jedna z opor týmu Tomáš Koudelka pevně věří, že Chrudim konečně zlomí prokletí a vysněné účasti na finálovém turnaji se letos dočká.

Minulý týden jste obsadil v anketě Futsalista roku 2020 třetí místo. Jak si tohoto ocenění vážíte?

Bylo to vyústění toho loňského ročníku, který byl náročný a komplikovaný a o to více si jí vážím. Nicméně je to práce všech spoluhráčů v klubu nebo v reprezentaci. Podařilo se nám postoupit na mistrovství světa do Litvy, předváděli jsme dobrý futsal a jsem rád, že někdo z Chrudimi se mezi tři oceněné dostal.

Nyní zrak všech směřuje k zápasu v osmifinále Ligy mistrů. Jaká je v kabině nálada?

Naše nálada se odráží od toho, jak jsme zvládli poslední čtyři zápasy za jediný týden před odjezdem do Lisabonu. Jsme spokojeni na devadesát procent, mohli jsme zvládnout i zápas v Plzni a vyhrát. Uvidíme, jak to v konečném součtu velká ztráta bude. Všichni se na Sporting těšíme, patří mezi nejlepší týmy na světě a podle mě je jedním z favoritů na celkové vítězství společně s Benficou a ruským KPRF. Bude to složité, ale nálada je bojovná. Víme, že máme za sebou těžké zápasy, kde jsme dokázali uhrát slušné výsledky a prohráli třeba jen o gól. Tajně doufám, že co nejdříve přijde zápas, který by nás do finálového turnaje mohl posunout.

Jaká byla vaše reakce po losu, kdy jste se dozvěděl, že vás čeká cesta do Lisabonu?

Nebyl jsem moc šťastný (usměje se). Jsou tam jistě hratelnější týmy, Sporting patří k úplné špičce, před dvěma roky dokonce dokázal celou soutěž vyhrát. V kádru mají asi sedm reprezentantů Portugalska, dál také Kazachstánu a Itálie. Jsou to nejlepší hráči na světě. S odstupem času jsme začali koukat na videa o soupeři, trenér je začal důkladně rozebírat. Mně osobně pomohl, protože ví, že mě čeká hodně práce s pivoty, jsem na ně už připravený, informace mám velmi dobré. Záležet už bude jen na tom, co předvedeme na hřišti. Po koronaviru, který nás také potkal, jsme měli možnost zatrénovat si, odehrát řadu zápasů a věřím, že teď projdeme testy, cestou a na hřišti si to rozdáme. Nebojíme se a chceme zabojovat o postup.

Chrudim se v Lisabonu představila před jedenácti lety, vy jste byl tehdy na hostování v Torfu Pardubice. Vybavíte si, kde jste duel sledoval?

To už asi ne. Když médii proběhlo video s góly z utkání, vzpomněl jsem si na něj a hned jsem věděl, o co šlo. Bylo na něm vidět, že náš chrudimský tým se mohl i před více než deseti lety porovnávat s kluby jako je Sporting Lisabon a nic takového se nemění ani nyní. Tehdejší kluci nám dali recept, jak s takovým týmem hrát. Navíc proti nim stálo x stovek diváků, kteří domácí celek hnali, tentokrát budou hrát bez nich, to je další plus pro nás. Víme, že s velkým týmem umíme zahrát fantastické zápasy a pevně věřím, že se nám to povede také v tomto lisabonském případě.