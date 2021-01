Jaké jsou pocity těsně po postupu mezi šestnáct nejlepších týmů Evropy?

Fantastické. Postoupili jsme po relativně dobrém výkonu. Někteří hráči nám vypadli těsně před zápasem a musím říct, že jsme se s tím dobře popasovali. Předvedli jsme bojovný výkon. Druhá půlka sice nebyla herně ideální, ale ubránili jsme vedení a postoupilo se. A to je přece to nejhlavnější.

Od začátku utkání jste se soustředili především na kvalitní hru v obraně?

Chtěli jsme hrát od půlky, protože jsme neměli před zápasem příliš informací o našem soupeři. Nevěděli jsme, s čím přijde a jak bude presovat. Hráli jsme na brejky a dostali jsme se rychle do vedení, takže nebylo ani potřeba nic měnit. Hraní na protiútoky nám není úplně vlastní, ale i to se musíme naučit. Zvládli jsme to skvěle.

V průběhu druhého poločasu jste se poměrně hodně zatáhli. To, předpokládám, plánované nebylo…

Ne, rozhodně ne. Nám rychle naskákaly čtyři fauly, hrozil tam i pátý a to by byla komplikace. Zatáhli jsme se na můj vkus až příliš, byli jsme hodně pasivní a směrem dopředu jsme si toho taky tolik nevytvořili. Hlavně, že to dobře dopadlo.

Těsně před zápasem vám vypadli Yuri s Evertonem, což jsou dva klíčoví hráči. Semklo to mužstvo?

Určitě. Chtěli jsme i za kluky zabojovat a postoupit dále, aby měli možnost si Ligu mistrů v tomto ročníku ještě zahrát. Nevím, jestli to bylo přímo ku prospěchu věci, chyběli nám, protože by velmi pomohli.

Možní soupeři pro osmifinále:



Barcelona (Španělsko), Inter Movistar (Španělsko), Sporting Lisabon (Portugalsko), Kairat Almaty (Kazachstán), Benfica Lisabon (Portugalsko), KPRF Moskva (Rusko), Jugra-Jugorsk (Rusko), Aktobe (Kazachstán).



Losovat se bude ve čtvrtek ve 14 hodin středoevropského času.

Vy jste dvakrát skóroval, byl to tedy ideální zápas?

Vždycky to může být lepší (culí se). Ale jsem spokojený, minulé zápasy v lize mi to moc nešlo, takže jsem rád, že se to prolomilo zrovna v Lize mistrů a že moje góly nám pomohly k postupu.

V klubu jste pátou sezonu. Těší vás, do jaké pozice jste se od úplných začátků dokázali s bratrem Pavlem vypracovat?

Samozřejmě. Byl to takový sen, který jsme měli - hrát v základní sestavě a rozhodovat zápasy. Teď nadešel ten čas a chceme, aby nám to vydrželo co nejdéle.

Jeden sen je tedy splněn, jaký je ten další?

Teď rozhodně postoupit mezi nejlepších osm týmů v soutěži, to tu ještě nebylo. Všichni si to strašně přejeme a je to momentálně jednoznačný cíl číslo jedna.

Už jste si zahrál proti Barceloně, Kairatu a dalším špičkovým týmům. Jaké je přání před klíčovým losem nyní?

Já bych asi chtěl hratelnějšího soupeře, abychom se reálně mohli porvat o postup do osmičky. To ale můžeme s kýmkoliv, konkrétní jméno soupeře mě nenapadá.