FUTSAL - I. liga – 6. kolo: Ústí nad Labem – Teplice 5:6, Liberec – Vlci Brno 8:5, Helas Brno – Mělník 8:2.

Ve sportovní hale přivítají svěřenci trenéra Felipe Condeho mistra Lucemburska FC Differdange 03 a budou se prát o postup mezi nejlepší šestnáctku Evropy.

„Hráči soupeře mají hodně zkušeností z evropských zápasů, jsou to zajímaví futsalisté. Je to bezpochyby kvalitní tým. Jenže my máme také svoji kvalitu a pro postup uděláme vše, co je v našich silách,“ slibuje Felipe Conde.