Poprvé v domovském městě. Futsalový klub TFT Edera Pardubice stojí před velkou premiérou. V mistrovské soutěži, kterou je krajský přebor, musel brázdit palubovky soupeřů. Pohár to je ale jiná káva. V regionálním čtvrtfinále jako účastník nižší soutěže se proměnil v hostitele. Ve sportovní hale Dašická přivítá v pátek večer okresního rivala jménem Juniors FC Přelouč, který hraje divizi. Fanoušci obou týmů jsou už teď na nohou…

Z utkání krajského přeboru: TFT Edera Pardubice - Peliny Choceň | Foto: David Haan

V pátek večer vyběhnou futsalisté TFT Pardubice na domácí palubovce ke čtvrtfinálovému utkání regionální části Pohár Svazu futsalu. Jejich soupeřem bude ve sportovní hale Dašická tým Juniors FC Přelouč, výkop utkání je v 20:30 hodin.

Pozvánka na pohárové okresní derby.Zdroj: David Haan

Jedná se o okresní derby, ve kterém vyšší soutěž hraje tým z Přelouče. Ten bojuje v divizi, zatímco domácí TFT letos vyhrálo krajský přebor, tedy soutěž o jeden stupeň níže.

„Juniors se umístili v divizi na páté příčce tabulky, takže i přes výhodu domácího prostředí se nemůžeme považovat za favorita,“ míní skromně Miloš Chvála, nejzkušenější futsalista TFT, který si v nejvyšší soutěži připsal přes čtyři desítky startů za Hradec Králové a Torf Pardubice.

'Deset let nepamatuji tak vyrovnanou soutěž'

„Nicméně věřím v sílu našeho týmu a rozhodně nikomu nic nedáme zadarmo.“

Pro třiatřicetiletého hráče bude mít páteční utkání zvláštní příchuť. Na palubovku haly Dašická vybíhal několik sezon jako hráč zmíněného Torfu. Navíc jeho současný klub se v domovském městě objeví ve futsalu úplně poprvé, protože v přeboru je nucen kočovat po regionu!

„Samozřejmě jsem rád, že si poprvé zahrajeme na domácí palubovce. Já osobně ji mám spojenou se skvělými vzpomínkami a doufám, že se dočkáme úspěšného výsledku.“

Miloš Chvála přiznává, že se spoluhráči páteční zápas příliš nerozebírají.

„Moc to neřešíme. Samozřejmě jsme sledovali, koho nám nadělí los, ale bereme to jako další zápas, který musíme zvládnout, abychom v poháru mohli pokračovat.“ O úkolu pro derby proti Přelouči nediskutuje. „Cíl je jasný, dostat se v poháru co nejdál.“

Miloš Chvála z TFT Edera Pardubice v utkání proti SK Sokol ProsetínZdroj: David Haan

Lákadlem je střetnout se v některém z dalších kol s mnohonásobným mistrem FK Chrudim, který je jedním z účastníků regionální části futsalového poháru.

„Pro mě osobně by bylo skvělé nastoupit proti známým tvářím, které se stále pohybují v týmu nejvyšší soutěže.“

Kdo v pátek 5. dubna zamíří do sportovní haly na Dašickou, nebude litovat. Čeká se tuhá bitva dvou týmů z rozdílných pater soutěží, což je jedna z atraktivit poháru.

„Rád bych tímto pozval všechny fanoušky futsalu, aby nás přišli podpořit a pomohli nám tím k lepšímu výsledku. Budeme se na jejich případnou návštěvu těšit a pokusíme se je nezklamat,“ zve na páteční večer diváky Miloš Chvála.

V regionální části Poháru Svazu futsalu se utkávají týmy z obou východočeských krajů. Aktuálně je rozehrané čtvrtfinále, ve kterém hráči Spielmachers Chrudim překvapivě vyřadili Nejzbach Vysoké Mýto a druholigové AC Hlinsko přešlo přes Zvoneček Stojice. Po souboji TFT Pardubice – Juniors Přelouč je na programu ještě duel Legia Hradec Králové – FK Chrudim.