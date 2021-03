V rozmezí čtrnácti dnů si český futsal vyzkoušel konfrontaci s tím portugalským. Na rozdíl od zápasu Chrudimi v Lize mistrů proti Sportingu Lisabon (1:5) dokázali čeští reprezentanti famózní výsledek – při kvalifikačním střetnutí na evropský šampionát remizovali s úřadujícími šampiony starého kontinentu 3:3. A měli i navíc. Nyní již vše směřují k dnešní odpolední odvetě, kde se pokusí původní senzaci zopakovat, či ještě vylepšit.

Spravedlivá remíza

Portugalští futsalisté dlouhodobě patří k evropské i světové špičce, jakýkoliv slušný výsledek je značný úspěch českého futsalu. Realita však byla ještě sladší.

Národní tým vyrazil na dvojzápas s Portugalskem kvůli koronavirovým opatřením netradičně do polské Lodže, kde dojde na obě střetnutí. A hned první měření sil přineslo parádní futsal a obrovský úspěch českého futsalu. Češi v utkání nebyli rozhodně horším týmem a proti evropským hvězdám dokonce chvíli vedli. „Vedli jsme snad jenom minutu, Portugalci rychle vyrovnali. Takže nás to zase vrátilo nohama na zem. Začali jsme opět hrát naší poctivou hru, kdy jsme bránili, snažili se nedělat chyby a pokusit se chodit do brejků. Myslím si, že remíza byla na konci utkání spravedlivá,“ popsal účinný recept na český úspěch autor druhé branky naší reprezentace a hráč Chrudimi Matěj Slováček.

Chrudimská spolupráce. U druhé branky českého týmu odvedl skvělou práci David Drozd, když uspěl v souboji jeden na jednoho a poté naservíroval míč následnému střelci Matěji Slováčkovi (na snímku). Věřme, že si podobně dobře povedou i v odvetě.Zdroj: Michal PavlíkSpolečně s Tomášem Koudelkou a dvojčaty Davidem a Pavlem Drozdovými vytvořil druhou čtyřku českého národního týmu, která svoji aktivitou Portugalcům pořádně zavářela. A postarala se o již zmíněnou druhou branku. „Získali jsme míč na polovině hřiště, David Drozd to tam skvěle přes dva hráče procpal a dostal balon na mě. Já už jsem byl sám před brankářem a naštěstí jsem ho prostřelil,“ popsal svoji trefu Matěj Slováček. Do sítě mistrů Evropy se gól nedává každý den: „Mě to těší dvojnásobně, protože těch gólů moc nedávám a já si vstřelených branek hodně vážím,“ culil se Slováček.

Všichni futsalisté již nyní myslí na dnešní odvetu. „Ukázali jsme si, že můžeme hrát s Portugalci vyrovnanou partii. Nakonec jsme mohli mít i více než bod, takže bychom si odvetě měli víc věřit,“ motivuje před úterním zápasem David Drozd.

Češi po remíze s největším favoritem stále drží první místo skupiny a v úterý od 15 hodin budou chtít získat další body. Ve zbytku kvalifikační skupiny je čekají ještě dva zápasy s Polskem, na svém kontě mají nyní jedenáct bodů díky remíze s Portugalskem a dvěma kontumačním výhrám s Norskem.