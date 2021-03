Chrudimští futsalisté moc dobře věděli, že je v reálném boji o první místo základní části udrží jen výhra. A podle toho taky k zápasu přistoupili. Prudký nástup a řada šancí vykrystalizovalo ve vedoucí branku, kterou vsítil v šesté minutě po individuálním průniku slovenský reprezentant Martin Doša. Ještě v první půli si sice domácí vytvořili několik šancí, skvěle chytající Němec a nemohoucnost v zakončení byli překážkou druhé radosti. „Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, vedli jsme 1:0, ale přestali jsme útočit silou,“ postěžoval si v pozápasovém hodnocení trenér Felipe Conde. Krátce po přestávce byla Chrudim za ledabylost potrestána, když se z ostrého úhlu prosadil Tomáš Vnuk. „Po vyrovnání jsme se do toho znovu pustili, ale opět jen do doby, než jsme vstřelili vedoucí gól,“ popisoval chrudimský kouč.

Po libové futsalové akci se Chrudimští dostali do vedení sedm minut před koncem po trefě Davida Drozda, nakonec ale duel k vítězství nedotáhli. Na vině byla druhá trefa produktivního Tomáše Vnuka, nenápadná střela z velké vzdálenosti skončila v síti díky velké chybě brazilského brankáře Rennana, kterému balon pod tělem propadl až do branky. Ani závěrečná power-play již další gól nepřinesla, Chrudim se tak s Interobalem Plzeň i podruhé v letošní sezoně rozešla nerozhodným výsledkem. „Byl to lepší zápas než první, viděli jsme hodně šancí na obou stranách. Jsem naštvaný, ale posouváme se směrem dopředu. Mluvil jsem po zápase s hráči, chtěli jsme být první, ale mnohem více důležité je posouvat se před klíčovým play off. Zápas byl velmi vyrovnaný a výsledek 2:2 je férový,“ uzavřel Conde.

Situace v tabulce 1. FUTSAL ligy není pro patnáctinásobného mistra české nejvyšší soutěže příliš příznivá. Chrudimští nyní ztrácí na Plzeň hned šest bodů, mají však jeden zápas k dobru. Pokud by byly s Interobalem bodově na konci základní části nastejno, vzhledem k dvěma remízám by o konečném pořadí rozhodovalo skóre. A to má Interobal oproti Chrudimi, která má dlouhodobě problém se střílením branek, výrazně lepší. Zdá se tak, že, stejně jako před dvěma lety, Chrudim nepůjde do play off z první příčky.

FK Chrudim – SK Interobal Plzeň 2:2 (1:0).



Branky: 6. Doša, 33. D. Drozd – 28. Vnuk, 37. Vnuk. Rozhodčí: Čep, Gasnárek – T. Vaněk. ŽK: 2.1 (Everton, Doša – Rick). Hráno bez diváků.

Chrudim: Rennan (Javorski) – Koudelka, Slováček, D. Drozd, P. Drozd – Yuri, Everton, Doša, Felipe – Malý, Balog, Mužík, Kubát.

Plzeň: Němec (Vahala, Luhový) – Kozár, Rick, Vnuk, Seidler – Rešetár, Buchta, Holý, Zdráhal, Štrajt, Havel, Künstner.