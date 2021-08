Galerie vítězů Pardubické juniorky vítá Noskovou a Siniakova

OBRAZEM/Ve finále dvouher Pardubické juniorky se bylo na co dívat. A také bylo co fotit. Oba zápasy nabídly dramatické momenty. Především v prvních setech. Jak už to bývá vyhrát mohl jenom jeden. V případě dívek Linda Nosková a chlapců Daniel Siniakov.

Na Pardubickou juniorku zavítala Lucie Šafářová (uprostřed) | Foto: Deník/Luboš Jeníček