POD VYSOKOU SÍTÍ: Krajské přebornické tituly míří v této sezoně na Ústeckoorlicko. K volejbalistům z Rybníku, o jejichž triumfu bylo jasno před několika koly, se přidaly hráčky VO TJ Lanškroun, které v přímých soubojích o první místo předčily rivalky z Litomyšle. Mistrovské volejbalové soutěže dopsaly se závěrem března svoji finální kapitolu.

Přebornice Pardubického kraje z Lanškrouna. | Foto: archiv klubu

Zajímavou roli sehráli v derniéře druhé ligy mužů choceňští volejbalisté. Sami si svoje solidní páté místo nevylepšili, ale zásadně promluvili do boje o prvenství v nebývalé vyrovnaném pořadí skupiny B. Soupeř z Havlíčkova Brodu totiž k poslednímu kolu do Chocně přijel coby lídr tabulky, ale místo oslav se domů vracel s trpkým zklamáním. Domácí totiž jeho sny rozmetali na prach. V prvním utkání otočili nepříznivý vývoj z 1:2 a 3:2, ve druhém potom strhli na svoji stranu maratónský první set (30:28), ve kterém odvraceli i setboly. Tím hosty srazili úplně do kolen, ti si ve zbytku duelu ani „neškrtli“. A rázem se propadli na třetí místo za Kolín a Drásov. A právě z Drásova, městyse v okrese Brno-venkov, putovaly do Chocně děkovné dopisy… No, v současnosti možná spíše e-maily, messengery, whatsappy a podobně, nicméně faktem je, že Havlíčkův Brod vinou nezdarů v Chocni smutnil a Volejbalové sdružení z Drásova jásalo.

Dobře odehranou soutěž mají za sebou volejbalistky českotřebovské Geodézie. Dokonce to v některých fázích vypadalo, že budou útočit na příčku nejvyšší, několik výsledkových zaváhání je potom odsunulo na třetí místo, ale to je v kvalitní konkurenci pořád parádní počin. Druholigový ročník se naopak absolutně nepovedl hráčkám TJ Svitavy, oproti předchozí úspěšné sezoně se potýkaly se značným oslabením kolektivu a to se na jejich výsledcích muselo projevit. Konečné deváté místo je pohříchu sestupové.

TJ Sokol Geodézie Česká Třebová, třetí družstvo konečného pořadí 2. ligy skupiny B.Zdroj: archiv klubu

Zatímco mezi mužů bylo o přebornickém titulu pro SK Rybník rozhodnuto v předstihu a novopečení vítězové soutěže si tak mohli dovolit „nechat“ v závěrečném kole jedno vítězství na palubovce druhých Kerhartic, tak krajský přebor volejbalistek si nachystal super zápletku na závěrečné dějství. Vítězky berou vše, tak byly rozdány karty před úplně posledním dvojzápasem sezony mezi Lanškrounem a Litomyšlí, neboť tyto týmy šly do boje se shodným bodovým ziskem. Rozhodující klání však zvládly daleko lépe lanškrounské volejbalistky. V prvním utkání svoje soupeřky jasně smetly, ve druhém sice zaváhaly v úvodní sadě, rychle se však vzpamatovaly a další dva potřebné sety získaly bezpečně pro sebe. A tím bylo definitivně jasno o nových přebornicích Pardubického kraje, kterým pranic nemuselo vadit, že druhý zápas nakonec v pěti setech prohrály, protože v konečné tabulce pro ně hovoří náskok dvou bodů. Sice těsný, ale dostatečný.

2. LIGA MUŽI – skupina B

33. – 34. kolo: VK Hronov – VK Choceň 1:3 (-23, 15, -22, -23) a 1:3 (-18, 17, -24, -18), TJ Sokol Pardubice I – VK Dvůr Králové nad Labem 1:3 (22, -11, -21, -23) a 3:0 (18, 23, 24). 35. – 36. kolo: VK PFN Znojmo – TJ Sokol Pardubice I 0:3 (-19,-14,-20) a 1:3 (16,-22,-15,-24), VK Choceň – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3:2 (-23,17,-21,14,11) a 3:0 (28, 18, 17).

Konečné pořadí: 1. Volejbalové sdružení Drásov (81 bodů), 2. SK Volejbal Kolín (79), 3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (78), 4. Tělovýchovná jednota PRAGA Praha (73), 5. VK Choceň (71), 6. VK Hronov (53), 7. TJ Sokol Pardubice I (47), 8. VK Dvůr Králové nad Labem (43), 9. Volejbal Modřany (37), 10. VK PFN Znojmo (6), 11. SCM-ČVS-U16 (2).

2. LIGA ŽENY – skupina B

33. – 34. kolo: TJ Svitavy TJ Sokol Šlapanice u Brna 0:3 (-15, -19, -21) a 0:3 (-21, -11, -17), TJ Sokol Geodézie Česká Třebová – TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3:1 (17, 23, -15, 24) a 0:3 (-23, -15, -17). 35. – 36. kolo: VK Šelmy Brno B – TJ Svitavy 3:0 (20, 7, 4) a 3:0 (19, 13, 14), TJ Bohemians Praha – TJ Sokol Geodézie Česká Třebová 1:3 (-10, 20, -15, -19) a 3:0 (23, 22, 18).

Konečné pořadí: 1. TJ Sokol Šlapanice u Brna (82 bodů), 2. Sportovní volejbalový a beachvolejbalový klub Praha (79), 3. TJ Sokol Geodézie Česká Třebová (73), 4. VK Šelmy Brno B (66), 5. TJ Bohemians Praha (64), 6. TJ Sokol Mnichovo Hradiště (58), 7. Volejbal Červený Kostelec (52), 8. TJ Jiskra Havlíčkův Brod (39), 9. TJ Svitavy (21), 10. TJ ZIKUDA Turnov (6).

Svitavské druholigové volejbalistky skončily na sestupové pozici.Zdroj: archiv klubu

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY MUŽI

27. – 28. kolo: TJ Sokol Česká Třebová II – TJ Slavia Hradec Králové B 3:0 (20, 18, 16) a 2:3 (-18, 19, 20, -23, -13), TJ Sokol Kerhartice – SK Rybník 3:1 (-19, 15, 17, 16) a 1:3 (24, -20, -25, -21), TJ Energetik Chvaletice – Volejbal Červený Kostelec 3:0 (11, 18, 14) a 3:1 (21, 21, -21, 15), TJ Svitavy – VK Litomyšl 3:0 (21, 12, 22) a 3:0 (17, 17, 23).

Konečné pořadí: 1. SK Rybník (71 bodů), 2. TJ Sokol Kerhartice (59), 3. TJ Svitavy (56), 4. TJ Slavia Hradec Králové B (44), 5. VK Litomyšl (40), 6. TJ Energetik Chvaletice (36), 7. TJ Sokol Česká Třebová II (22), 8. Volejbal Červený Kostelec (8).

Volejbalisté z Rybníku.Zdroj: TJ Sokol Rybník

KRAJSKÝ PŘEBOR I. TŘÍDY ŽENY

14. kolo: USK Pardubice – TJ Slovan Moravská Třebová 3:0 (11, 10, 12) a 3:0 (20, 21, 18), TJ Svitavy B – VK Litomyšl 0:3 (-14,-24,-22) a 1:3 (25, -22, -17, -17). 15. kolo: TJ Svitavy B – USK Pardubice 1:3 (-19, 26, -19, -14) a 1:3 (-20, -18, 23, -18), VO TJ Lanškroun – VK Litomyšl 3:0 (18, 22, 14) a 2:3 (-15, 16, 20, -20, -8).

Konečné pořadí: 1. VO TJ Lanškroun (47 bodů), 2. Volejbalový klub Litomyšl (45), 3. Univerzitní sportovní klub Pardubice (44), 4. TJ Svitavy B (38), 5. TJ Slovan Moravská Třebová (6).