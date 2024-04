Původně se po konci hráčské kariéry chtěla bývalá kapitánka a také úspěšná exekutorka sedmimetrových hodů podílet na rozvoji pardubické házené v ženském provedení pouze jako trenérka. Ale znáte to. Člověk míní a život mění…

„Neměla jsem na výběr. Pokud se vám něco nelíbí a máte představu, jak to chcete změnit, tak se musíte přímo do dění zapojit. To vnímám jako problém většiny lidí kolem sportu. Sice vědí, jak by se to mělo dělat a poskytují vám nevyžádané rady, ovšem svůj volný čas pro práci v klubu by neobětovali,“ říká bez servítek Kateřina Bulíčková v rozhovoru pro Deník.

Kateřina Bulíčková na náboru nejmenších…Zdroj: se svolením DHK Pardubice

Celý den i půlhodina

Jak se vám to přihodilo, že jste se stala první ženou v Dámském házenkářském klubu Pardubice?

Dříve jsem hrávala závodně za Pardubice. Vrátila jsem se, když házenou začala hrát moje dcera. Nejdříve jako vedoucí družstva a postupem času i jako trenérka. Klub vedl Petr Voženílek. Trenéři i někteří rodiče ale úplně nesouhlasili s tím, jak se tady házená dělá a proto odešel. A já funkci převzala po něm.

Šéfovat většímu klubu není asi legrace. Proč jste do toho šla?

Co máte všechno na starosti?

V podstatě všechno. Komunikaci s rodiči, trenéry, sponzory, takže finance. Mohla bych pokračovat. Nicméně tohle vše se děje ve spolupráci s výkonným výborem a trenéry. Mám to štěstí, že se v našem klubu utvořil tým lidí, kteří se mi snaží pomoct a házenou doslova žijí. Hlavně moje úžasné trenérky a náš jediný trenér, kterého jsme si vypůjčili z Chrudimi. Moc jim za vše děkuji.

Kolik vám zabere práce v klubu času?

To se snad ani nedá konkrétně říct. Někdy řeším věci průběžně celý den a někdy je to otázka půl hodiny.

Příjmení Bulíček rezonovalo pardubickou házenou již dříve. O koho šlo?

O Petra Bulíčka. Je to můj manžel a já jsem byla jeho svěřenkyně. On a René Kumpán v době, kdy jsem hrála za ženy, trénovali, sponzorovali a celkově vedli pouze tým dospělých. Tehdy se v Pardubicích hrála první liga žen. Troufám si říct, že na velmi dobré úrovni.

Jaká byla vaše hráčská kariéra a pod jakým příjmením?

S házenou jsem začínala v kategorii mladších žákyní v roce 1988. Hrála jsem až do roku 2004. Vrcholem mé kariéry, pod dívčím jménem Dvořáková, byla první liga žen v Pardubicích a chystané angažmá v Kunovicích. V té době tam působil v roli kouče René Kumpán. Bohužel jsme se nedohodli na financích.