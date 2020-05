Házenkářky zvládly velkou porci zápasů. Přišly však o tradiční akce

Výzva… Není žádným tajemstvím, že ženská házená v Pardubicích již mnoho let usiluje o postup do vyšších soutěží. Do toho bojuje ve svém městě ve velké konkurenci populárnějších sportů o místo na slunci. O vše kolem tohoto rychlého, ale také tvrdého sportu se stará Dámský házenkářský klub Pardubice.

Házenkářky Pardubic | Foto: Archiv