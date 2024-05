Dvě hlavní města. K Praze se přidávají v Pardubice. Ne, co se týče státního zřízení, ale v hokejbale. Přitom do vyřazovacích bojů vstupovali až ze sedmého, respektive pátého místa. HBC Pardubice vyřadil druhé Ústí nad Labem a Svítkov čtvrté Kladno. V semifinále nejvyšší soutěže si to rozdávají obě města mezi sebou. Nejblíž do finále má vítěz základní části z Hostivaře, který vyvedl HBC z omylu, že by si mohl odvézt od přehrady výhru. Naopak série mezi Kertem a Svítkovem je před stěhováním na východ Čech vyrovnaná.

Hokejbalisté Hostivaře neponechali doma proti HBC Pardubice nic náhodě a vedou 2:0 na zápasy. | Foto: facebook HBC Hostivař

Nemáme co ztratit. Proti nejúspěšnějšímu týmu poslední dekády nastoupily Hvězdy ve vstupním duelu sebevědomě. Soupeři po dvaceti minutách pláchli na tři góly, když klíčové byly slepené branky extraligového hokejisty Matýse a Kohoutka. Hokejbalista Jágr sice snížil na rozdíl jednoho gólu, ovšem pak už stříleli pouze hosté.

„Výsledek zápasu vypadá jednoznačně ovšem jednalo se o velmi těžké utkání. Soupeř si vytvořil spoustu šancí v přesilových hrách, které ale nevyužil. No a my jsme následně svoji první početní výhodu přetavili ve vedoucí gól a tím se dostali do zápasu. Byli jsme psychicky na koni, dařilo se nám v zakončení, což zápas rozhodlo,“ pochvaloval si asistent svítkovského trenér Tomáš Pelcman.

Pražská odveta ale nezastihla jeho tým v optimálním rozpoložení. Lépe řečeno, Kert vystřihl snový začátek. Gól v první minutě je vždy vítanou injekcí. Svítkov se brankově probral až za stavu 0:4, a to už bylo na zvrat pozdě. I když za poslední třetiny zaslouží hosté kredit.

„Domácí rychle skórovali a pak si vypracovali tříbrankový náskok. Přesně to jsme nechtěli. Naopak plán byl hrát zodpovědně zezadu a nedostávat laciné branky. Bohužel všechny první tři patří do této kategorie. My se musíme odrazit od výkonu v poslední třetině a urvat nějaký bod doma,“ velí Pelcman.

Zlomový gól do šatny

HBC Pardubice šokoval hokejbalovou veřejnost vyřazením Ústí nad Labem. Teď si brousil zuby na krále základu. V prvním utkání otevřel skóre, ale jediná trefa na favorita nestačila. Dva góly během necelých dvou minut na přelomu třetin znamenaly obrat, na který už hosté nenašli odpověď.

„Škoda. V prvním zápase, jsme hráli 29:49 min velmi dobře. Vedli jsme 1:0 a náš tým byl vysoce aktivní. Po buly jsme ale udělali chybičku a soupeř vyrovnal těsně před koncem druhé třetiny vyrovnal. To byl zlomový moment. Hned na začátku třetí části jsme dostali druhou branku a od té doby už byli domácí lepším týmem. My jsme začali dělat chyby a pak už jsme zápas nedokázali otočit na naši stranu,“ krčil rameny pardubický trenér Jiří Mašík.

Jestliže v zahajovacím duelu série mohli pomýšlet na výhru dvě třetiny, tak ve druhém se jejich plány zbortily jako domeček z karet. Soupeře pustili do vedení a místo snížení na 1:2 z jejich pohledu inkasovali potřetí.

„Zápas se nám nepovedl už od začátku. Hostivař vedla 2:0 a i když jsme ve druhé třetině dostali domácí pod tlak, tak jsme branku bohužel nevstřelili. No a domácí svoji první větší příležitost. Pak už jsme se těžko prosazovali. Největší rozdíl je v proměňování šancí. Hostivař má ve svém středu řadu zkušených hráčů, což se projevilo v zakončení. My jsme si nepomohli ani našimi přesilovkami, kterých jsme měli několik. Pilujeme je, ale v zápase jsme je nedokázali využít. Sice prohráváme 0:2 na zápasy, ale my jsme tým a budeme bojovat až do konce,“ burcuje Mašík.

Crossdock extraliga – semifinále: 1. zápas: HBC Hostivař - HBC Pardubice 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Branky a nahrávky: 30. D. Vaniš (Průcha, J. Vaniš), 31. Hrabár (Taufer, J. Vaniš), 37. Čejka (Smola, Kucharčík), 44. D. Vaniš (Diviš) – 17. Krejčí (Langr, Bílý). 2. zápas: HBC Hostivař - HBC Pardubice 6:0 (2:0, 1:0, 3:0).

Branky a nahrávky: 9. J. Vaniš (Čejka, Kucharčík), 13. Kudela (Urbanec, Taufer), 30. J. Vaniš (Kudela, Kucharčík), 39. Diviš (Hrabár, Smola), 40. Čejka (Lehner, Průcha), 44. J. Vaniš (Čejka, Kucharčík).

Stav série: 2:0. 1. zápas: HC Kert Park Praha - HBC Svítkov Stars Pardubice 2:6 (0:1, 1:2, 1:3).

Branky a nahrávky: 27. Jágr (Pavlík, Kovárník), 31. Jágr (Kruček, Novák) – 10. Hudec (Fanderlik), 19. Matýs (Kohoutek, Bláha), 19. Kohoutek, 38. Bláha (Hrubý, Kohoutek), 44. Stromko (Matýs, Král), 44. Král (Matýs, Hrubý). 2. zápas: HC Kert Park Praha vs. HBC Svítkov Stars Pardubice 5:3 (3:0, 1:0, 1:3).

Branky a nahrávky: 1. L. Lhota (M. Kruček, Jágr), 4. Zvonek (Novák, M. Kruček), 11. M. Kruček (Jágr, Zvonek), 27. M. Kruček, 32. Suchánek (Kovárník, Mejzlík) – 31. Bláha (Král, O. Matýs), 41. Kohoutek (O. Matýs, Hudec), 45. Král (Bláha, O. Matýs).

Stav série: 1:1.

Semifinále play off se hromadně stěhuje do Pardubic. Třetí duely jsou na programu tuto sobotu. Jeden už jistý čtvrtý pak v neděli. Svítkov hraje v 16.00 a v 11.00 hodin. Případný rozhodující pátý zápas by se uskutečnil v sobotu 18. května v 16 hodin na hřišti Praha - Lužiny. HBC přivítá Hostivař ve 14 hodin. Pokud zvítězí do Polabin se půjde na hokejbal i v neděli od 14.30. Páté měření sil by bylo k vidění v sobotu 18. května od 11 hodin na hřišti Praha – Hostivař.