Podzimní ploužák přeladili na jarní metalový nářez. Hvězdy slaví senzační titul

Tak jsme mistři, no a co. Tato písnička v poslední době vévodí českým hitparádám. Spíše popěvěk. Ještě ani neutichla kabina zlatých hokejistů a už se nese šatnou hokejbalových juniorů ze Svítkova. A potok Bylanka, kde klub sídlí, ji roznáší široko daleko. Přitom po podzimní části by si na mladé Hvězdy nevsadil nikdo ani zlámaný groš. Maximálně rodiče a skalní fanoušci. Pod vánoční stromeček ale Ježíšek nadělil hokejbalovým nadějím formu a kdyby se hrálo ještě nyní, tak snad ovládnou i Pohár mistrů evropských zemí…

Junioři Svítkov Stars vypálili všem favoritům extraligy rybník a senzačně dobyli mistrovský titul. | Foto: Petr Král