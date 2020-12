Odpískáno. Hokejbalový podzim se nedohraje

V kalendářním roce 2020 se hokejbalové celky do svých soutěží nevrátí. Českomoravský svaz hokejbalu oznámil, že podzimní část sezony pokládá za ukončenou. Není to překvapivá informace, nic jiného se ostatně ani nedalo dělat. Mistrovský ročník bude pokračovat v roce příštím, pakliže to aktuální situace a epidemiologická opatření dovolí.

Hokejbal - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Z reprezentantů Pardubického kraje se to týká v extralize týmů SK Hokejbal Letohrad a HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice, v prvoligové soutěži SK Kometa Polička, HBC Svítkov Stars Pardubice a rezervy HBC Autosklo a samozřejmě dalších celků v nižších regionálních soutěžích. Pardubičtí hokejbalisté vstoupí do nového roku na druhém místě značně neúplného extraligového pořadí, letohradští Jeleni jsou osmí. V první lize mužů je Polička třetí, Pardubicím B patří čtvrtá a Svítkovu pátá pozice. Otázkou aktuálně řešenou je, jakým způsobem se ročník dohraje. „Naší snahou zůstává odehrát maximum utkání podle propozic a rozpisů jednotlivých soutěží,“ plánuje Jan Fedák, předseda Ligové komise Českomoravského svazu hokejbalu. V novém roce 2021 se tudíž očekává pořádně nahuštěný zápasový program. Ligová komise připravila tři možné varianty odpovídající možným scénářů dalšího vývoje protipandemických opatřením. Trenér reprezentace: Nebude kondice, dveře se zavírají Přečíst článek › Varianta 1: Vychází z předpokladu, že bude možno hrát soutěžní utkání od 20. února 2021 s předcházející alespoň minimální přípravou hráčů nejpozději od 15. února 2021. Varianta 2: Uvažuje s termínem zahájení soutěží 13. března 2021 s dalšími nutnými úpravami herních systémů a termínové listiny (zahájení přípravy hráčů nejpozději 8. března 2021). Varianta 3: Je pak nastíněna pro případ, že by protipandemická opatření trvala ještě déle. Pakliže by šlo všechno podle plánu, konec sezony 2020/2021 by mohl být na konci června 2021.