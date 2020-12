Dominik Řehák patří mezi nejdůležitější hráče. Lokomotiva se před vynucenou pauzou usadila po pěti odehraných zápasech na průběžné druhé pozici s šestibodovou ztrátou na dosud suverénní heřmanoměstecké Ježky. „Postavení týmu hodnotím kladně. Chceme se porvat o nejvyšší příčky, a to se nám daří,“ praví spokojeně Řehák.

Lokomotiva ztratila v pěti duelech jen tři body za porážku v boji o průběžné první místo s Heřmanovým Městcem. Ježci svého soupeře zdemolovali 9:1, jinak se týmu kolem zkušeného borce Kvasničky a dravých mladíků Řeháka a Smutného daří. „Bohužel zápas s Městcem nám nevyšel, nicméně s druhou pozicí jsme spokojeni a v žádném případě to nebereme jako selhání,“ nedělá si s vysokou porážkou těžkou hlavu Dominik Řehák.

Matador Kvasnička? Stále nejlepší hráč

Talentovaný českotřebovský odchovanec zatím posbíral z pěti duelů 11 bodů za 3 góly a 8 asistencí. Průběžně mu tak patří třetí místo kanadského bodování celé 2. ligy na východě Čech! „Jsem moc rád, že se mi bodově daří a mohu tak pomoci týmu k zisku bodů, ale zásluhu na tom mají především spoluhráči, bez kterých bych tolik bodů nedosáhl,“ praví skromně.

V České Třebové stále hraje zkušený Petr Kvasnička, jenž má letité zkušenosti z vyšších soutěží i národních týmů. „Kvása patří určitě pořád mezi nejlepší hráče v České Třebové. Má skvělé buly a tah na branku,“ vypočítává přednosti svého spoluhráče Řehák. „Myslím, že se od něho máme všichni pořád co učit,“ zdůrazňuje.

Dominik Řehák hraje od juniorských let v základní sestavě druholigové České Třebové. V loňském ročníku navíc získal titul v BEKO poháru juniorů, který pomohl vybojovat sousednímu Letohradu. V dresu jelenů pokračuje i po přechodu z juniorského věku do mužů. „Minulý rok jsem nastoupil do Letohradu do juniorské soutěže. Jsem rád, že se střídavý start udělal i na letošní sezónu. Je tam spousta fajn kluků,“ má radost Řehák, jenž se 27. září poprvé za Letohrad těšil z gólu v extralize, jenž vstřelil v derby proti Hradci Králové (Letohrad vyhrál 5:4 po nájezdech, pozn. red.).

Motivací do budoucna je extraliga

Dvacetiletý útočník České Třebové stále může pomýšlet na mistrovství světa juniorů, které by se mělo uskutečnit příští rok na přelomu června a července ve švýcarském Vispu, pokud to covidová situace vůbec dovolí.

Co ale Řeháka v hokejbale nejvíce motivuje? „Chtěl bych se za pár let nastálo chytit v extraligovém týmu Letohradu, kde již někdy nastupuji,“ přeje si především. A co cíle s mateřským klubem? „V České Třebové je skvělá parta a určitě bychom chtěli vyhrát druhou ligu potřetí v řadě,“ hlásí Řehák. „Určitě bych rád viděl Č. Třebovou v první lize, kam podle mě patří,“ nepochybuje. (geb)