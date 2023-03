Hattrick. V takovém ledním hokeji se tento pojem používá poměrně často. Tentokrát však bude řeč o hattricku v jiném zimním sportu na kluzkém povrchu. Konkrétně o krasobruslení. Mladá, talentovaná a neuvěřitelně úspěšná pardubická krasobruslařka Jana Horčičková (ročník 2009) totiž opět dobyla nejvyšší domácí vrchol v této disciplíně a získala již potřetí titul z republikového mistrovství v kategorii žactva. Navázala tak na úspěšné ročníky 2022 a 2020.

Jana Horčičková oslavila již potřetí titul z republikového mistrovství žactva v krasobruslení. | Foto: Michal Kováč

Že by ale cestu za úspěchem měla Jana Horčičková umetenou, to se říct nedá a rozhodně to nebyla procházka růžovým sadem. Za úspěchem stojí především nespočet tréninků na ledě i suchu, ráno i večer, v Pardubicích i celé České republice. Náročné tréninkové jednotky ale mají i její soupeřky. Za pozornost u této nadějné krasobruslařky stojí především nezdolná trpělivost při nácviku náročných trojitých skoků - Toeloop, Salchow a Lutz.

Úspěch závodnice se samozřejmě nikdy neobejde i bez trenérské práce. V tom se Jana Hořčičková může spolehnout na svou koučku Olgu Petrementovou.

Sezona krasobruslařům začala již v září a tak Jana před mistrovstvím stihla čtyři závody tuzemské, kde vybojovala 3 výhry a jednu stříbrnou pozici. Dvakrát se také účastnila zahraničních závodů - v Trnavě a Budapešti.

Pro tuto krasobruslařku ale byl ročník obtížnější v tom, že poprvé jela dva programy a musela se také potýkat s kvalitnější konkurencí především starších závodnic z celé republiky.

Dále se Jana Horčičková již připravuje na sezonu 2023/2024 a začátek náročného boje, o co nejlepší místo v juniorské kategorii a s tím spojené mezinárodní výsledky.



Úspěšní byli i mladší závodníci z Pardubického klubu - Marek Drahoš bral bronz v kategorii nejmladších žáků a Denisa Chmelová stříbro v kategorii nejmladších žaček.

Video vítězné jízdy - čas: 7.41.10

Zdroj: Youtube

Kompletní umístění KK Pardubice na Mistrovství ČR 2023:

Žačky

1. místo Jana Horčičková

13. místo Terezie Rennerová

24. místo Lucie Páleníková

Mladší žačky

15. místo Leontina Horčičková

18. místo Klára Kindlová

Nejmladší žačky

2. místo Denisa Chmelová

Nejmladší žáci

3. místo Marek Drahoš