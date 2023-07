První víkend festivalu Czech Open patřil šachu, hrám, ale nejvíce zájemců přilákalo Albi MČR v Hospodském kvízu. Letošního, již šestého ročníku, se zúčastnilo rekordních 136 týmů! Více než tisícovka chytrých hlav tudíž obsadila enteria arenu a od pátku do neděle 14. - 16. července bojovala o český titul. V rozhovoru se rozpovídal Radim Petružálek o pořádání tohoto svátku hádání.

Atmosféra na mistrovství republiky v hospodském kvízu. | Video: Tomáš Mach

První dvě místa obsadily pražské týmy - zvítězil tým SSS, druhé místo obsadili iMumlynáti a bronz si odvážejí královéhradečtí Kravíci.

Hospodský kvíz je týmová vědomostní soutěž probíhající ve stovkách podniků po celé republice každý týden. Vznikl na přelomu sedmdesátých let dvacátého století v Anglii, kde se stal obrovsky populárním. V roce 2014 ho pro Českou republiku objevil Tomáš Hloušek.

Radime, jste synem Jiřího Petružálka, generálního manažera festivalu Czech Open. Byl to váš nápad připojit Hospodský kvíz k festivalu?

Ano, byla to moje myšlenka. Chtěl jsem zatraktivnit herní část festivalu a zároveň ukázat své organizační schopnosti. Před sedmi lety jsem oslovil majitele Hospodského kvízu s nápadem na pořádání MČR v Pardubicích s tím, že oni zajistí odbornou část a já veškeré technické a finanční zabezpečení. Jsem moc rád, že vše do sebe zapadlo a z původních třiceti šesti týmů jsme se letos dostali k parádnímu číslu 136! To potvrzuje, že naše vzájemná spolupráce s Tomášem Hlouškem a Danielem Langerem je nastavena správně a ihned po skončení letošního ročníku jsme již s potěšením a mnoha novými nápady zahájili přípravu na příští ročník.

V rámci festivalu Czech Open 2023 se jedná o největší soutěž, předčí to dokonce počet účastníků v hlavních šachových turnajích. Nabízí se tak otázka, jak složitá organizace takové akce je?

Jak už jsem zmiňoval, přípravy na příští ročník již byly započaty. Nyní nás čeká spousta jednání s možnými partnery, spolupracovníky a lidmi, kteří za touto akcí stojí. Ať už jsou to naši moderátoři, zástupci enteria areny nebo další externí spolupracovníci. Ostrá fáze příprav začíná zhruba pět měsíců před začátkem mistrovství.

Začali jste v Afi Paláci se 36 týmy, nyní jste naplnili enteria arenu. Jaké jsou vaše další cíle?

Někde v kuloárech zaznělo, že bych chtěl do pěti let přesunout akci do O2 arény v Praze… Chci, aby MČR v Hospodském kvízu vydrželo v Pardubicích co nejdéle, ale pokud bychom se již kapacitně nevešli, ta cesta by byla zřejmě nevyhnutelná…

Přeji hodně zdaru na této cestě a na závěr bych se zeptal na tým iMumlynáti, ve kterém nastoupili hned tři lovci ze známé vědomostní soutěže „Na lovu“ – byli velkým zpestřením?

Určitě, byli ozdobou mistrovství. Jezdí k nám již několik let, ale až teď se jim dostalo té popularity. Jsou to skvělí a chytří lidé, s kterými se rádi potkáváme a budeme se těšit na viděnou příští rok.