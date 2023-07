Dvouletá odmlka, ale stálo to za to. Pardubický fotbalový tým TFT Edera si vybojoval právě po dvou letech účast v evropském poháru, když se zúčastnil Českého národního poháru v malé kopané. Pro pozvánku do evropy si došli fotbalisté TFT na hřišti akadeime ostravského Baníku.

Fotbalisté TFT Edera Pardubice porazili v boji o třetí místo kolínské Eagles. Díky tomu si vybojovali postup do evropského poháru. | Foto: David Haan

Při rozlosování skupin byl pardubický tým zařazen do stejné skupiny s brněnským týmem BKMK. Tento tým v roce 2021 porazili ve finále na penalty a letos byl BKMK považován za hlavního favorita celého turnaje.

Po skončení skupinové fáze si TFT Edera Pardubice vybojovala postup ze třetího místa, když podlehla týmu BKMK a nečekaně také týmu Eagles Polabí Kolín. Vítězný postup si zajistila díky výhře nad týmem Mlátičky Jihlava v poměru 3:1.

V osmifinále turnaje narazila na neporažený domácí tým 1.FC Chachaři Ostrava, který mimo jiné ve skupině porazil druhý pardubický tým FC Laguna Pardubice. TFT Edera si s Chacharama poradila, když nepříznivý vývoj otočila ve svůj prospěch a ve druhém poločase vstřelila vítěznou branku minutu před koncem zápasu, na kterou Ostraváci nestačili zareagovat.

Ve čtvrtfinále se pardubičtí střetli s dalším ostravským týmem, J-Elita. I přes zpočátku lepší hru ostravského týmu a jeho zasloužené vedení, dokázali pardubičtí vyrovnat a poslat zápas do penaltového rozstřelu. V něm si pardubičtí vzpomněli na své úspěchy z roku 2021 a znovu zvítězili, čímž se probojovali do boje o evropské poháry.

Semifinále přineslo střetnutí s týmem BKMK Brno, který byl vítězem společné skupiny C.

"Do zápasu s týmem BKMK jsme chtěli jít jiným stylem hry, než jaký jsme předvedli ve skupině. Většinu času se nám to dařilo a eliminovali jsme přednosti brněnského týmu," sdělil po zápase trenér Jiří Tesař.

"Bohužel, jedna chyba nás stála postup do finále," dodal s lítostí.

V boji o bronz se pardubičtí utkali s týmem Eagles Polabí Kolín. Po porážce ve skupinové fázi se jim podařilo v odvetě zvítězit díky dvěma gólům Daniela Fotula.

"Jsem rád, že jsme nerozhodovali o vítězství na penalty. Třetí místo je nádherné. Bylo to vyrovnané, taktické a unavené utkání. Moc jsme ho chtěli vyhrát," prohlásil Fotul po vítězném zápase.

Díky třetímu místu si TFT Edera Pardubice zajistil účast v evropském EURO CUPu, který se letos koná v bulharském středisku Sunny Beach.

"Na turnaj do Bulharska se všichni moc těšíme a chceme navázat na úspěch z před dvou let, kdy jsme v italském Rimini postoupili až do čtvrtfinále," shrnul kapitán týmu Miloš Chvála.

Výsledky týmu TFT Edera Pardubice:



Skupina C



TFT Edera Pardubice vs. Eagles Polabí Kolín 0:1 (0:0)

TFT Edera Pardubice vs. Mlátičky Jihlava 3:1 (3:0). Branky: Jedlička, Zbudil, Řehák.

TFT Edera Pardubice vs. BKMK Brno 0:3 (0:1)

Osmifinále



TFT Edera Pardubice vs. 1.FC Chachaři Ostrava 2:1 (0:1). Branky: Hajník, Lát

Čtvrtfinále



TFT Edera Pardubice vs. J-Elita Ostrava 1:1 (1:1). Branka: Kejmar, rozhodující penalta Lát

Semifinále



TFT Edera Pardubice vs. BKMK Brno 0:1 (0:0)

O 3. místo



TFT Edera Pardubice vs. Eagles Polabí Kolín 2:1 (1:1). Branky: 2x Fotul.

(David Haan)