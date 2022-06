Semifinále: HBC Svítkov Stars Pardubice – TJ Sršni Svitavy 3:0. Branky: Pavlíček, Jánský Jách., Martínek.



Finále: HBC Svítkov Stars Pardubice – HBC Most 4:1. Branky: Korec, Pospíšil, Pavlíček, Pospíšil.



Nejužitečnější hráč turnaje: Daniel Martínek

Hokejbalový svátek pro pardubický tým začal již den před úvodním zápasem. Mladíci vyjeli do Čáslavy, města konání, o den dříve aby si mohli vyzkoušet povrch a šírku místního hřiště na zimním stadionu, kde se turnaj konal.

Ve skupinové fázi narazili svěřenci trenéra Hlavsy na dva soupeře, a to HBC Hostivař a HBC Pardubice.

Proti Hostivaři se jednalo o jednoznačnou záležitost a svítkovský tým vyhrál rozdílem šesti branek. V derby proti Pardubicím zvítězili také, a to rozdílem dvou branek. V obou zápasech favorité turnaje obdrželi pouze jeden gól a defenziva jim fungovala na výbornou.

Postup do semifinále byl samozřejmostí, a tak se pardubičtí hokejbalisté mohli těšit na utkání proti Sršňům ze Svitav. Po první třetině vedli svěřenci trenéra Hlavsy jednobrankovým rozdílem a v kabině byla dle slov trenéra cítit napětí, ale i chuť dotáhnout vítězství do konce. Ve druhé třetině přidali svítkovští hráči další dvě branky a došli k postupu do finále.

Ve finále čekal na pardubické hokejbalisty nejtěžší soupeř. Tím byli hokejbalisté z Mostu. Trenér Hlavsa změnil pro utkání taktiku a Hvězdy se zaměřily především na defenzivu. Taktika jim vyšla výborně a v utkání zvítězili. Díky tomu získali již třetí titul v řadě.

Hodnocení trenéra Martina Hlavsy (HBC Svítkov Stars): Byli jsme skvělý tým bojovníků, který se navzájem podporoval a pracoval pro výsledek a ja před všema směkám! Každý tam nechal vše, a jen tak se dokáže vyhrát. Chtěl bych všem hráčům vzkázat, aby na sobě neustále pracovali a nebrali tento úspěch jako vrchol kariéry. Je to jen odrazový můstek do další práce a věřím, že z kluků vyrostou ještě lepší hráči, kteří nám na konci mládežnické kariéry přejdou rovnou do A-týmu. Pak budu teprve plně spokojen. Kluci jsem na vás pyšný. Splnili jste mi sen o zlatém hattricku, o kterém jsem snil od začátku sezóny a jsem hrdý, že jsem vás mohl trénovat.

Mistrovská sestava na MČR:

David Šprync, Jiří Štarman – Tomáš Koudela, Daniel Martínek, Lukáš Korec, Marek Bartok, Filip Flamík, Jonáš Jánský, Jáchym Jánský, Vojtěch Koudela, Tomáš Kerner, Lukáš Suchan, Daniel Bárta, Jakub Besperát, Martin Pavlíček, Benjamin Korel , Matyáš Lacko, Matouš Pospíšil, Jan Solař