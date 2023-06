Nejlepší z nejlepších. Řeč je o moravanském rodákovi Richardu Hynkovi. Ten závodí v náročném sportu zvaném Spartan a je dvojnásobným mistrem světa i Evropy. Nyní ho čeká v Brně další závod a to Spartan Trifecta Weekend, v unikátním prostředí Masarykova motookruhu. „Spartan mě strašně baví, jelikož se nejedná jen o čistý běh, ale je zde úplně všechno. Lehký běžci na silnici nemají šanci, ale ani namakaný borci z posilovny. Vyhrát tento závod dokáže jen komplexně připravený závodník,“ uvádí Hynek.

Richard Hynek se chystá na Spartan race na Masarykově okruhu v Brně. | Foto: Josef Hynek

Spartan je adrenalinový závod v kopcích, při kterých se běh kombinuje s překonáváním překážek. Závodníci také šplhají po laně nebo hážou oštěpem. Jak již bylo zmíněno, tak Richard Hynek je dvojnásobným vítězem mistrovství světa i Evropy. Právě evropský šampionát se mu letos nepodařilo obhájit…

Jaké jsou vaše pocity po závodě a jakou máte radost z umístění?

I když jsem se pokoušel obhájit titul z roku 2022, což se bohužel nepodařilo, tak jsem s umístěním velmi spokojen. Je to mistrovství Evropy, kde se sejdou ti nejlepší z nejlepších v nejlepší formě. Vyhrát ME nebo MS není žádná sranda a musí vše dokonale sednout, i to kolikrát nestačí. Oproti minulému roku v Londýně se jednalo a úplně jiný závod, který mi profilově moc nesedí. Byl bych samozřejmě spokojenější, kdybych vyhrál, ale borci z Francie a Itálie přede mnou byli prostě lepší. Tito první tři borci žijí v těchto horách, denně v nich trénují a patří mezi nejlepší světovou špičku v trailovém běhu a Skyrunningu, takže si myslím, že se nemám, za co stydět. Na příští rok se ale zkusím připravit ještě lépe a zkusit udělat vše pro to, abych si titul mistra Evropy vzal zpět.

Závody na MS se skládají ze tří částí - Sprint, Super a závěrečný Beast. Sprint měří sedm kilometrů a má 20 překážek. Super má 13 kilometrů a na něm je 30 překážek. Beast má 26 kilometrů, trať měla 1000 metrů převýšení a 40 překážek. Náročnost je odstupňovaná, závod ve svém průběhu postupně graduje.

Jak dlouho se věnujete závodům Spartan a proč jste se rozhodl pro tento sport?

Závodům Spartan se věnuji již desátým rokem. Na Spartanu se mi líbí jeho komplexnost. Není to jen o běhu, ale je to i dalších dovednostech. Každý závodník musí být připraven na všechno. Musí být výborný v běhu delším než 21 km, v nošení různých těžkých závaží, které váží kolem 35 kg (někdy mohou vážit až 65 kg), v ručkování na překážkách, musí být ohebný a mít perfektní balanc na balanční překážky a taky musí umět trefit oštěp. V závodě na více než 21 kilometrů je více než 35 překážek, které kombinují všechny tyto dovednosti. Za nesplnění každé překážky musí závodník dělat 30 angličáků, což dokáže pěkně unavit. Všechny závody se běží v terénu v přírodě a někdy i na sjezdovkách či v lyžařských střediscích, takže je většinou i samotný běh náročný. Z toho důvodu dělám tento sport, protože mě strašně baví, jelikož se nejedná jen o čistý běh, ale je zde úplně všechno. Lehcí běžci na silnici nemají šanci, ale ani namakaný borci z posilovny. Vyhrát tento závod dokáže jen komplexně připravený závodník.

Obrovský úspěch! Hynek obhájil titul mistra světa v řecké Spartě

Vy jste loni v řecké Spartě obhájil titul mistra světa. Budete letos útočit na hattrick?

Ano, přesně tak. Je to můj hlavní cíl, kterému obětuji všechno. Vyhrát mistrovství světa dvakrát v řadě se ještě nikomu nepodařilo. Proto chci nasadit laťku co nejvýše a zkusit vyhrát i potřetí. Bude muset ale vše perfektně sednout, a hlavně se nesmí objevit žádné zranění nebo nemoc. Závod se bude konat začátkem listopadu, takže mám ještě nějaký čas na přípravu.

Jaké jsou vaše další úspěchy v závodech?

Za svou kariéru jsem vyhrál více než 30 závodů Spartan Race, z toho zhruba 50x jsem se umístil na pódiu (možná i vícekrát, statistiky si nepočítám). Mezi největší úspěchy ale jednoznačně patří titul mistra světa z roku 2019 a 2022 (2020 a 2021 zrušeno kvůli covidu), 2. místo na mistrovství světa z roku 2018, titul mistra Evropy 2022, dvakrát 4. místo na mistrovství Evropy v roce 2021 a 2023, vítěz nejtěžšího v závodu v historii Spartan Race v roce 2022 a dvojnásobný vítěz Spartan Trifecty v Ománu 2018 a 2019. Velkých úspěchů je více, tyto jsou ale pro mě ty nejcennější.

1/3 Zdroj: Jiří Hynek Richard Hynek se stal mistrem Evropy v Spartan Race. 2/3 Zdroj: Jiří Hynek Richard Hynek se stal mistrem Evropy v Spartan Race. 3/3 Zdroj: Jiří Hynek Richard Hynek se stal mistrem Evropy v Spartan Race.

Liší se závody Spartan na té národní, evropské a světové úrovni?

Co se konkurence týká, tak jednoznačně ano, stejně jako v každém jiném sportu je konkurence na evropské a světové úrovni vyšší. Musím ale podotknout, že v Čechách máme hodně výborných závodníků a jako země patříme mezi světovou špičku. Co se profilu a náročnosti závodu týká, tak zde se to moc nemění. Vždy záleží, v jaké lokalitě se závodu běží a jak náročný závod organizátor udělá. Proto může být i závod v Čechách náročnější než v zahraničí.

Jaké jsou Vaše další koníčky?

Na další koníčky moc času není. Tréninku věnuji 3-4 hodiny denně a do toho ještě musím pracovat. Naštěstí mi moje práce v IT umožňuje pracovat ze zahraničí a flexibilně si rozvrhnout den, abych všechny tréninky stíhal. Někdy musím vstávat ve 4 ráno, někdy trénovat v 10 večer, trénink ale dokončím vždy. Bez disciplíny by to nešlo.

Závod Spartan Trifecta Weekend se vůbec poprvé koná na brněnském Masarykově okruhu. Závod také vyhledávají milovníci extrémních podmínek a adrenalinu. Jedná se o běh v kombinaci se zdoláváním různých leckdy neobvyklých překážek, kdy se závodníci plazí v bahně, či pod ostnatým drátem, šplhají po laně, nosí pytle s pískem nebo hází oštěpem. Bude se konat 24. a 25. června. Mohou se ho účastnit i děti. Letos se jedná o třetí závod svého druhu v České republice. Brněnské závody se od ostatních liší v tom, že se konají v rámci tzv. Trifecta weekendu, který je letos jediným svého druhu u nás. Během tohoto víkendu mohou závodníci běžet tři závody, účastník všech tří klání o tomto víkendu získá speciální „trifectovou“ medaili. Příprava trati brněnského Spartanu startuje zhruba týden před akcí, kdy se začnou stavět překážky, zázemí závodu a páskuje se trať. Společně s dobrovolníky je součástí přípravného týmu asi 150 lidí. Na dobrovolníky, kteří se v drtivé většině rekrutují z řad milovníků tohoto závodu, čekají nevšední zážitky, navíc mohou využít různých tradičních výhod a slev nebo závod absolvují zcela zdarma.

Pavel Pechoušek