„Nedokážu to vysvětlit, ale my jezdíme v poslední době ve velkých počtech skoro na všechny turnaje. Takže se to indickými šachisty všude doslova hemží. Samozřejmě k tomu přispívá i úroveň pardubického festivalu, přátelská atmosféra a to, že si nás zde lidé váží. Do Pardubic se každý rok rádi vracíme, což je vidět na naší účasti, která je každým rokem vyšší a vyšší.“

Největšího úspěchu ve velmistrovském turnaji dosáhl pro zemi, která soupeří s Čínou o post jedničky v počtu obyvatel, v roce 2017 Abhijeet Gupta. Jako turnajová dvojka se stal také dvojkou po závěrečných tazích. Přitom prvních pět partií ovládl s bravurou. Už v roce jeho stříbrného počinu se do královského turnaje přihlásilo sedmadvacet indických talentů. Tehdy to okomentoval takto:

A zdá se, že si král rapidu přenesl formu do velmistrovského turnaje. Po pátém kole se utvořila na čele osmičlenná skupinka, která nashromáždila 4,5 bodů. V ní kromě Lalita figuruje také Saytan Das. Nadvláda indických šachistů, minimálně číselná, je patrná při prolistování startovní listiny. Za stoly jich dennodenně usedá devětadvacet. A mezi třinácti nasazenými jich je hned pět, včetně turnajové dvojky G.N. Gopala a zmíněného Lalita.

Takových let jezdí do Pardubic a nic. V poslední desetiletce vysílají stále početnější výpravy a stále ne a ne urvat nějaké cenné prvenství. Za největšího národního šachové hrdinu je považován vítěz velmistrovského turnaje. V letošním roce, kdy se koná 34. ročník Czech Open, už chtějí prokletí zlomit. Sebevědomí by jim mohl dodat cenný skalp velmistra jménem Babu Lalit, který ovládl předkrm, který předcházel prvnímu chodu. Vždy se jedna o silně obsazené klání v rapid šachu. Indická hvězda získala osm bodů z devíti. Výborně mu sekundoval krajan P. Iniyan, který bral bronzovou příčku.

O indickém exodu se mohl přesvědčit například v roce 2018 vítěz velmistrovského turnaje Sergej Movsesjan. Za tradičních devět kol se střetl hned se čtyřmi Indy…

„Pomalu si na to zvykáme. V tomto období se hraje více turnajů a z těch větších openů je jich asi pět. No a v každém z nich hraje asi dvacet Indů, takže to není v Pardubicích zase taková výjimka. Svědčí to o tom, že v Indii mají šachy výsadní postavení. I financování evidentně musí být na dobré úrovni, když si mohou dovolit vyjet na celé léto na turnaje po celé Evropě. Bylo úsměvné, že jsem za celý turnaj potkal čtyři Indy a žádného Čecha,“ smál se Movsesjan.

Dva roky před tím pořadatelé Czech Open měli tu možnost usadit ke stolku nejmladšího mezinárodního mistra v šachových dějinách. Účast tehdy okořenil desetiletý genius, jehož jméno je na zlomení jazyku. Praggnanandhaa dokázal porazit pět protivníků.

Eminentní zájem o pardubický festival projevili šachisté ze země jižní Asie před sedmi lety.

„Dorazila k nám asi padesátičlenná výprava. Dala se rozdělit na dvě části. Na výborné hráče, kteří byli favority velmistrovského turnaje a na talentované šachisty. Ti vždy vypadají jako dětičky, ovšem šachy hrají na velmi vysoké úrovni,“ vzpomíná ředitel pardubického festivalu Jan Mazuch.

Zdá se, že mu to vrtalo hlavou, a tak se v loňském roce vydal ke zdroji. I když realita byla trochu jiná. Jako vyslanec české země se zúčastnil kongresu FIDE. A ten se konal u příležitosti šachové olympiády.

„Popularita šachu v Indii se dala vnímat na každém kroku. Jakmile se ukázalo, že mám vizitku šachového delegáta, tak jsem dostal přednostní vstup do letadla i před těmi, co si zaplatili první třídu. Nastoupil jsem na palaubu, kde seděl pouze člověk, co mu snad patří půlka Indie a pak já,“ směje se Mazuch.

Pro úplnost olympiáda se hrála v Chennai.

„Po ulicích byla propagována neuvěřitelným způsobem. Osobně se znám s ředitelem olympiády, tak jsem se ho ptal, jak docílili toho, že celé město včetně mostů, kde byly zobrazeny šachovnice i podobizny hráčů, mají takto vyzdobené. On mě šokoval odpovědí, že to není jenom v Chennai, ale v celé Indii,“ přidává k dobru.

Podobné vzkříšení sportů pamatuje i Česká republika. „Stačí“ k tomu jediné: úspěch, který ovlivní nastupující generace. Jako například zlatý double kanoisty Martina Doktora v olympijské Atlantě 1996.

„Boom se přičítá exmistru světa Višvanáthanu Ánandovi. Díky němu se do šachů dostaly jak peníze, tak popularita. Stačí se podívat na poslední mistrovství světa mládeže. Třetinu všech medailí získali Indové. Trend je jasný. Jak ve dvacátém století býval šachovým hegemonem Sovětský svaz, tak v tom jednadvacátém to bude a už prakticky je Indie.“ vysvětluje Mazuch.

Olympiádu mělo původně uspořádat právě Rusko a rovnou v Moskvě. Z důvodů rozpoutání válečného konfliktu se tak stát nemohlo.

„Indie byla schopna během strašně krátké doby zajistit tak velkou a významnou akci. Nevím jak, protože u nás bychom totiž asi těžko hosty, kteří mají zajištěné ubytování, vystěhovali kvůli sportovní události. Přestože je Indie demokratickou zemí, tak tam některé věci ještě fungují asijským způsobem. V tomto případě to ale bylo ku prospěchu věci. Olympiáda se nakonec uskutečnila. Zaznamenali jsme obrovskou účast a rovněž úroveň byla na velice vysoké úrovni,“ pochvaluje si Mazuch, který byl očarován úrovní a na toto konto dodává:

„Na Asii se jednalo o mimořádně zvládnutou akci. To jen dokazuje, jak tam jsou šachy nesmírně populární, což je z hlediska lidnatosti země jen dobře. Taková Čína má své zástupce jenom v šachové špičce. Masa hráčů tam není, kdežto v Indii se i zásluhou projektu Šachy do škol, který se týká i chudších dětí, se pomalu dostává na vrchol ledovce. Základna tam je neuvěřitelně široká. Když se mě někdo ptá, jak je možné, že k nám jezdí tolik Indů, tak mu odpovím, že má pravdu. Nicméně namítnu, že je tam deset procent nějaká střední vrstva obyvatel. Z miliardy a čtyři sta milionů to je sto čtyřicet milionů. Pořád jich je čtrnáctkrát více než obyvatel v Česku dohromady,“ připomíná.

Kolébkou šachů by chtělo být několik zemí. V současnosti se prapůvod šachové hry nejčastěji klade do indické Guptovské říše někdy kolem roku 300 našeho letopočtu. Mimochodem Abhijeet Gupta už nemohl dostat šachovější jméno…

„Indie byla jednou ze zemí, která si přivlastňuje zrození šachů. Ale, že by tam někdy měli tak obrovskou základnu jako nyní, to ne. Je to i díky tomu, že kromě střední vrstvy dostaly možnost hrát i chudší děti,“ tvrdí Jan Mazuch, který na závěr říká:

„Nebude to opravdu dlouhou trvat, než nějaký Ind vyhraje velmistrovský turnaj Czech Open.“

Možná, že se už v sobotu 29. července se jeho slova naplní.