Ten v roce 2020 začal touto dobou nuceně rušit jeden podnik za druhým a letošní kalendář postihuje stejný osud.

Ani v omezené podobě

Tuto sobotu se měla konat Velká pardubická cross country. Před rokem se těsně před zatažením sportovní opony stihla uskutečnit, letos to pochopitelně možné není a závod byl odložen na dosud neupřesněný náhradní termín.

Běhat se nebude moci ani Deset jarních kilometrů v Kunčině u Moravské Třebové (13. března). „Dlouho jsme věřili, že se náš závod, ač třeba v omezené podobě, uskuteční. Vymýšleli jsme bezkontaktní systém, kde by závodníci nevyběhli současně. Zvažovali jsme, jak předat ceny vítězům. Ale jak všichni víme, tak pohyb běžce mimo obec, kde má trvalé bydliště, je zakázán. Proto se všem omlouváme a Deset jarních kilometrů musíme odložit. Zdraví nás všech je priorita dnešní doby, přesto my budeme v zátiší téhle situace čekat na její zlepšení a ihned, jakmile to půjde, tak vám oznámíme nový termín,“ vysvětlili organizátoři. Připustit, že druhý rok po sobě budou muset veškeré svoje snažení „definitivně“ odpískat, zatím určitě nehodlají.

Po kunčinském klání měl následovat Běh za břehem v Zábřehu na Moravě, který byl zrušen bez náhrady podobně jako v předcházejícím roce. A také čtvrtou plánovanou březnovou zastávku postihl kvůli covidu-19 nekompromisní škrt. Svitavská desítka se nepoběží ani 27. března, ani kdykoli jindy v letošním roce. „Je nám to velmi líto, ale vzhledem k současné pandemické situaci jsme se s hlavním pořadatelem akce dohodli, že letošní ročník zrušíme. Snad bude příští rok lépe,“ věří předseda svitavského atletického klubu Josef Marek.

Jak dál? To je ve hvězdách

Dalších pět běžeckých zastavení má Iscarex Cup na pořadu v průběhu dubna. Jednak je to první z minisérie Pekelných kilometrů na lyžařské sjezdovce Peklák v České Třebové a potom tradiční akce v Jablonném nad Orlicí (Memoriál Quido Štěpánka), Žamberku (Běh na Rozálku - Memoriál Vládi Kalouse), České Třebové (Běh Javorkou) a Jaroměři (Jaroměřský Kros a mistrovství republiky veteránů).

Jak to s nimi dopadne, to zatím není jisté, nicméně o možnosti konání hromadných akcí na našem území (v těchto případech za účasti desítek a stovek běžců a běžkyň všech věkových kategorií) si ani věční optimisté asi nemohou dělat moc iluzí…