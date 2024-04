Zahájeno. Dostihová sezona odstartovala na Pardubickém závodišti o druhém dubnovém víkendu. Za prosluněného počasí bylo na programu šest dostihů. Vrcholem celého dne měla být Jarní cena Pardubického závodiště, ale tento hlavní dostih musel být předčasně ukončen.

Cena společnosti ENIGOO. | Foto: Monika Suchánková

Těsné a napínavé doběhy viděli návštěvníci v pěti dostizích. Bohužel ten hlavní, Jarní cena Pardubického závodiště, vítěze neměl. Skok přes proutěnou překážku v prvním kole neabsolvoval ideálně Global Man s amatérem Janem Illíkem a následoval pád. Vážně zraněný valach byl ještě v péči veterinářů, když už ostatní účastníci dostihu mířili na ovál podruhé. Komise rozhodčích proto dostih předčasně ukončila sirénou signalizující jezdcům, aby koně zastavili. Pro šestiletého hnědáka to byl bohužel dostih poslední, jezdec je v pořádku.

V dalších dostizích se bojovalo až na cílový mezník. Hned v úvodní rovinové Ceně Dostihového klubu, kde startovní pole čítalo 13 koní, pro sebe získal vítězství až v samotném závěru Jakub Kocman, kterého táhlým finišem dovezl do cíle bělouš Dancer of Denali. Až doposud jej jezdila Taťána Mášová, teď to ale vypadá, že se syn plemeníka Rosensturma vydá na skoky. Na druhém místě skončil loni mimořádně exponovaný Dumon Roclay s Marcelem Novákem mladším. Třetí doběhl Triplex s žokejem Jakubem Pavlíčkem před Victory Icon (ž. D. Liška) a Lef (žk. Polesná).

Taktéž rovina Cena společnosti Enigoo nepřinesla překvapení. Ovládla ji pro sebe favoritka Westernerka střídající roviny i překážky, kterou pro stáj Zeas Staré Hradiště odjezdila Lenka Neprašová. Situaci jí v průběhu dostihu hodně ulehčila klisna Bathalola, která při vbíhání za les ztratila svého žokeje Martina Laubeho. Klisna totiž pískovou cestu neprocválala jako ostatní, ale rozhodla se ji přeskočit a její žokej se poroučel na zem. Boj se strhl o druhé a třetí místo mezi Noble Claudine (žk. Flenerová) a Askeranou (ž. Florian). Úspěšnější byla prvně jmenovaná, čtvrtým místem zaujala debutantka Kristina Rock (Maksa), pátá skončila Still Win (Baranová).

„Pro Westernerku byl rovinový start jen zahřívacím, nyní přejde zpět na skoky,“ nastínil další program osmileté hnědky asistent trenérky František Vocásek.

Po devíti letech se z vítězství radoval majitel stáje Jan Červenka. Štěstí mu přálo v rovinovém Poháru BICZ holding 2024 pro tříleté koně. Favorizovaný Sunset vyběhl již loni, tehdy skončil třetí a šestý. Teď navázal na výkony své matky - výborné klisny Sun Beliny, která sbírala úspěchy na pardubické dráze pod Martinem Liškou. A právě Liška je trenérem tohoto hnědáka, kterého připravil pro žokeje Petra Foreta. Červeno-bílé barvy však mají i klasické ambice.

„Jeho příbuzný vyhrál St. Leger, čekáme, co nám ukáže Sunset. Ale je to budoucí skokan, tam měla moje stáj největší úspěchy,“ řekl dojatý Červenka.

Ostatně i druhý v cíli Mr Hammer (Zedková) míří do klasik. Ten je pro změnu hlášen do Českého derby. Za nimi na dotovaných místech doběhli Critot de Cerisy (ž. Florian), Loriano (Kvízová) a Norton Lub (ž. Chaloupka).

V proutěnkářské Ceně společnosti Falcon security vypsané pro hřebce a valachy se prosadil další syn skvělé matky Nany D ´Anjou, čtyřletý Storm of Beaufay. U narostlého hnědáka čekal jeho majitel Jiří Trávníček dlouhý čas, než ho pustil do dostihového provozu.

„Má výborný francouzský původ, je to mimořádně pozdní kůň, proto nyní vyběhnul teprve podruhé,“ vysvětlil Trávníček. V sedle reprezentanta stáje DS Pegas byl Petr Foret, který je sice na překážkách relativní nováček, ale tímto vítězstvím si připsal zajímavý pardubický double – jedno vítězství na rovinách, jedno nad překážkami. Za vítězným tandemem doběhli Tribute (Neprašová), Holy Diver Song (žk. Polesná), Moliero (Baranová) a Furtfit (ž. Stromský).

Veltlínské zelené jako odměna od sponzora proutek vypsaných pro klisny jako by se dobře hodila pro zelené barvy stáje Cardboard. Už to vypadalo, že v Ceně Víno Bujnoch pro sebe po pádech Pragy Lady (Ryzhak) a Troji (Neprašová) vítězství získá aktivní Crush On Me (ž. Novák). Jenže přišel úderný závěr svěřenkyně Stanislava Popelky Manorie.

„Nechal jsem ji v oblouku odpočinout, pak jsem mlaskl a bylo to,“ komentoval povedené vítězství žokej Jan Odložil.

(Kateřina Anna Nohavová)