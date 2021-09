Jenže v dalším průběhu to byla v jejich podání hokejbalová kouzla a favorit se nestačil divit. Domácí ještě v první periodě vývoj otočili a když v nástupu do třetí části odskočili na 3:1, nenechali si šanci na překvapení sebrat.

„Utkání se hodnotí určitě dobře, a to nejen z pohledu, že máme tři body do tabulky. Hra měla dobré parametry, konečně jsme dokázali využít šance, do nichž jsme se dostali. Škoda je dalších slibných příležitostí, v obraně se nám také celkem dařilo, a i když měl Kert možnosti, tak si s nimi dokázal brankář Novák poradit. Bylo to velmi bojovné utkání,“ hodnotil kouč Letohradu Tomáš Friml a dodal: „Mrzí mě zranění dvou hráčů, kteří budou, jak to tak vypadá, na delší dobu mimo hru.“

SK Hokejbal Letohrad – HC Kert Park Praha 4:2 (2:1, 0:0, 2:1). Branky: 6. Rozlílek (Halbrštát, Bureš), 7. Macháček (Halbrštát, Cvejn), 39. Rozlílek (Anýž, Bureš), 43. Faltus – 3. Hrdlička (Wróbel, Jágr), 41. Hrdlička (T. Lhota, Wróbel).

Letohrad: Novák – Adamec, Anýž, Bureš, Dostál, Geba, Hejtmánek – Bogdány, Cvejn, Faltejsek, Faltus, Halbrštát, Hubálek, Levý, Macháček, Rozlílek, Štefka.

Příště: Kovo Praha vs. Letohrad (sobota 18. září, 16.00).

Pardubičtí hokejbalisté mají za sebou na rozdíl od Letohradu teprve svoje premiérové vystoupení v novém soutěžním ročníku extraligy a káply jim z něho dva body za výhru po samostatných stříleních nad soupeřem z Dobřan. Oba týmy se v průběhu úvodních dvou třetin vystřídaly ve vedení, od stavu 2:2 se potom skóre vyrovnaného duelu nezměnilo a v nájezdech rozhodl o bodu navíc pro domácí Vlasák.

HBC Pardubice – TJ Snack Dobřany 3:2 SS (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0, 1:0). Branky: 13. Novotný, 21. Česák (Vlasák), rozhodující nájezd Vlasák – 6. Ráb (Sloup), 22. Kovářík (Braun, Truchlý).

Pardubice: Stárek – Geisler, Krejčí, Novotný, Turyna, Zajíček – Bílý, Česák, Förstl, Kubeš, Langr, Moravec, Šimek, Staněk, Strouhal, Vlasák.

Příště: Ústí nad Labem vs. Pardubice (sobota 18. září, 16.00).