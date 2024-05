Odstartováno. Přesněji řečeno, po premiéře mají první krosy letošní pardubické dostihové sezony. Hlavní dostih svátečního odpoledne s názvem Úvodní cross country Koroka, který se běžel jako Memoriál Jiřího Jandy, se stal kořistí jednoho z nejmladších koní na startu, šestiletého hnědého valacha Coupstara. Pro stáj Jiřího Charváta jej odjezdil dvorní žokej Jan Faltejsek. Loňský vítěz Velké pardubické znovu prokázal, že mu dráha pardubického závodiště svědčí. Odpoledne ale patřilo žokeji Jakubu Kocmanovi, který zaznamenal vítězný hattrick.

Jan Faltejsek finišuje s koněm Coupstar do cíle halvního dostihu svátečního dne. | Foto: Dostihové závodiště Pardubice

Vítězný kůň znamená v doslovném překladu, když se obě slova rozdělí, pučistická hvězda. A je pravda, že Coupstar se mezi staršími koňmi postaral o menší coup, tedy převrat.

Nicméně i přes svůj maldší věk Coupstar patřil k favoritům dostihu dlouhého 4500 metrů. Na špici pracoval především tempový Sexy Lord (ž. Velek) společně s Averisem (ž. Kocman) a veteránkou Yarou (ž. Odložil). Na konci se držel valach Quart De Garde, v jehož sedle vystřídal jeho stabilního žokeje Faltejska žokej Martin Liška. I nový jezdec praktikoval osvědčenou taktiku, kterou se prezentoval z Francie dovezený valach loni - nikam nespěchat a vyčkat na konec. Kompaktní pole spolehlivě skákalo, na travnatý ovál ho zavedla nebývale aktivní jediná klisna na startu Yara následovaná Coupstarem a slábnoucím Sexy Lordem. Hnědák Coupstar připravovaný v Dvorcích na Bruntálsku Pavlem Tůmou neměl problémy přejít přes čtyři největší soupeře.

Faltejsek hnědáka pod rukama rozhýbal k údernému finiši. Druhá skončila Yara, třetí Quart De Garde.

„Vítězství je splněním toho, co jsme si předsevzali. Navíc podal dobrý výkon proti starším koním,“ řekl vítězný majitel Jiří Charvát.

Opatrné „menežování“ tohoto nadějného koně (loni absolvoval dva starty a oba vítězně) vysvětlil pozvolnou cestou směrem k velkým dostihům do budoucna.

„Startuje jen tady a ani ne příliš často,“ dodal Charvát, ale také prozradil, že když si o další start jeho valach svou formou řekne, příštímu pardubickému představení se bránit nebude.

„Necháváme si čas, ale nebránili bychom se,“ řekl Charvát.

Kocman třikrát s vítězným véčkem

Barvy prezidenta Jockey clubu Jiřího Charváta dominovaly i v Ceně společnosti Tipsport. Tam však k doběhu raz-dva přibraly ještě jako majitele Jiřího Charváta mladšího. Právě jeho Greek Desert (ž. Složil ml.) nejvíce v cílové rovině zatápěl největšímu favoritovi Fortu Medocovi (ž. Faltejsek), ale nedosáhl na něj. Třetí skončil dlouho aktivní Giorgione (ž. Kratochvíl).

Velký vítězný návrat se konal v Ceně podporované společností Matějíček. Tam se po skoro dvou letech vracel po zranění valach Perry Owens, který pod žokejem Janem Kratochvílem vyhrál zadrženě o sedm koňských délek.

Dramatický průběh měla Cena společnosti Cerea. Z šestnácti startujících se do cíle podívalo jen šest koní. Vítězem se stal pětiletý Sasiro, v jehož sedle byl žokej Jakub Kocman. Pro vnuka někdejšího účastníka Velké pardubické a později „mistra opratí“ Jiřího Kocmana to bylo druhé ze tří vítězství dne. Nejúspěšnější jezdec mítinku zvítězil nejprve v úvodním dostihu přes proutěné překážky Cena Slavia pojišťovny s Mascalzone a hattrick završil vítězství v rovinovém dostihu Cena hipodromu Most, kde zopakoval svůj dubnový triumf s běloušem Dancer of Denali.

V Ceně Jezdectví zvítězil pětiletý Precious Rock s žokejem a trenérem v jedné osobě Martinem Liškou. V Poháru BICZ holding 2024 pak neuvěřitelný souboj o prvenství mezi sebou svedli Kubali, Kap Ocean a Hapgarde de Thaix. Vítězně z toho vzešel první jmenovaný, v jehož sedle střídal zraněného žokeje Lukáše Matuského Marek Stromský.

Dostihový mítink se však neobešel bez dramatické chvíle. Volný kůň bez jezdce překonal bariéru mezi dostihovou dráhou a prostorem pro diváky.

"Zdravotníci museli na místě ošetřit tři zraněné osoby, dvě z nich (dítě a ženu – pracovnici pořadatelské služby) převezli k dalšímu vyšetření do nemocnice. Jejich zranění nejsou závažná, dítě je v pořádku. Kůň je také bez zranění. Podobná nešťastná událost se na pardubickém závodišti stala poprvé. O zdravotní stav zúčastněných se aktivně zajímáme a přejeme jim brzké uzdravení," vzjazuje za pořadatele Kateřina Nohavová, PR manager Dostihového spolku v Pardubicích.