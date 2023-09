Tenis v Pardubicích opět (o)žije. Uběhlo několik týdnů a po Pardubické juniorce přichází druhá největší tenisová událost na kurtech Pod zámkem. Řeč je samozřejmě o čistě mužském turnaji Moneta Pardubice Open, který se letos koná již po deváté. Jeho start je naplánován na neděli 17. září, kdy se představí hráči v úvodním kole kvalifikace.

Jakub Filip bude v Pardubicích bojovat o své první body v žebříčku ATP. | Foto: Milan Křiček

Devátý ročník mezinárodního tenisového turnaje Moneta Pardubice Open, který se řadí do série Futures ITF, se může pochlubit pricemoney v hodnotě 25 tisíc dolarů. Turnaj se již tradičně odehraje v areálu LTC Pardubice, tedy na kurtech Pod zámkem, kde se představí v kvalifikaci čtyřiašedesát tenistů. Do hlavní části se může probojovat 32 hráčů a 16 párů do čtyřhry.

Nejvýše nasazeni budou hned dva reprezentanti z Francie, a to Matteon Martineau (ATP 331) a Mathys Erhard (ATP 332). České barvy bude hájit Hynek Bartoň (ATP 506), který v loňském roce získal tzv. pardubický double, když se mu v srpnu v areálu LTC Pardubice podařila vyhrát Pardubická Juniorka a v září zde pak získat svůj první ITF titul při vítězství na Moneta Pardubice Open. Dále to pak bude Jiří Barnát (ATP 578), Daniel Pátý (ATP 681), ale také především vítěz letošního ročníku Pardubické juniorky Jakub Filip, který obdržel volnou kartu do hlavní soutěže a bude se ucházet o své první body do světového žebříčku ATP.

Dále se v Pardubicích představí Martin Krumich, vítěz turnaje kategorie ITF Futures $25 000 v Jablonci nad Nisou.

Bude se hrát o 25 tisíc amerických dolarů a vítěz dvouhry získá 20 bodů do světového žebříčku ATP. Program turnaje.

Program

17. 9. - 1.kolo kvalifikace

18. 9. - 2. kolo kvalifikace

19.9. - 1.kolo dvouhry + finále kvalifikace

20.9. - 1. kolo dvouhry a 1.kolo čtyřhry

21.9. - 2. kolo dvouhry a čtvrtfinále čtyřhry

22.9. - čtvrtfinále dvouhry a semifinále čtyřhry

23.9. - semifinále dvouhry a finále čtyřhry

24.9. – finále dvouhry