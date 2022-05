A jak hodnotí tuto akci hlavní organizátorka Dětského dne s atletikou a místopředsedkyně Hvězdy Pardubice Ing. Jana Kárníková?

Dětský den s atletikou v PardubicíchZdroj: Jana Kárníková„Po dvou letech jsme se konečně nemuseli potýkat s covidovými opatřeními a mohly jsme akci uspořádat v plném rozsahu a v tradičním květnovém termínu. Účast se opět vyšplhala na krásných 500 aktivně sportujících dětí, k tomu připočítejme mladší sourozence, kteří ještě nesoutěžili, rodiče a účastníky všech běhů a můžeme hrdě říci, že na Městském atletickém stadionu bylo v neděli na 1.300 lidí. Tomu napomohlo i krásné slunečné počasí.“

Děti, které soutěžily v rámci dětského dne, dostávaly na jednotlivých stanovištích obrázková razítka do své hrací karty, tu pak odevzdaly v našem dárkovém stanu a získaly tak svoji odměnu.

Pro všechny děti byla připravena pěkná barevná trička a další drobné dárky včetně pardubického perníku a diplomu. Ty tedy nejen užily skvělý sportovní den a odnesly si spoustu zážitků, ale získaly za své snažení i pěkné dárky.

„Běh rodičů s dětmi“ je vždy velmi oblíbený a je o něj zájem, takže jsme letos opět uspořádali hned dva v 11 h a ve 13 h. Na dráze Městského atletického stadionu se představily děti v různém věku, a ti nejmenší sportovci do cíle doběhli s podporou svých rodičů nebo dojeli v kočárku. Každý, kdo dokončil tuto trať, dostal v cíli drobný dárek.“

„Jsem velmi ráda, že se i 6. ročník Dětského dne s atletikou vydařil, počasí nám velmi přálo a všechny děti i jejich rodiče si užili skvělý den plný sportu a zábavy. Je pro nás velkou odměnou, že je tato akce vyhledávaná a že účast byla opět vysoká. Již nyní se těšíme na další ročník a pokusíme se zábavu pro děti ještě vylepšit“ uvádí hlavní organizátorka dětského dne Jana Kárníková a dodává „ještě bych velmi ráda poděkovala všem partnerům, kteří se podíleli na podpoře Dětského dne s atletikou, bez jejich pomoci bychom takto skvělou akci nemohli připravit. Děkuji také všem atletům a dobrovolníkům, kteří pomáhali na jednotlivých sportovních stanovištích přímo v den konání.“

Pokud se atletika dětem zalíbila, tak nábory do atletického oddílu Hvězda Pardubice budou probíhat od 29. srpna do 8. září, vždy od 13 do 18 hodin. (yak)